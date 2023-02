US-Abhörpraxis: Dänischer Ex-Verteidigungsminister angeklagt

Marie Hald/Scanpix Denmark/dpa Zu gesprächig für den Geschmack dänischer und amerikanischer Geheimdienste: Claus Hjort Frederiksen (Kopenhagen, 10.6.2011)

Kopenhagen. Ein ehemaliger dänischer Verteidigungsminister ist nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit einem Skandal um die Zusammenarbeit Dänemarks mit dem US-Geheimdienst NSA wegen Verrats von Staatsgeheimnissen angeklagt worden. Claus Hjort Frederiksen, der von 2016 bis 2019 Verteidigungsminister war, schrieb am Dienstag bei Facebook, dänische Geheimdienstvertreter hätten ihm eine Anklageschrift vorgelegt. »Die Anklageschrift ist als geheim eingestuft, also behalte ich das für mich«, schrieb er. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, sie habe Anklage gegen ein ehemaliges Mitglied des dänischen Parlaments wegen »Offenlegung oder Weitergabe von Geheimnissen, die für die nationale Sicherheit wichtig sind«, erhoben. Der Name des Beschuldigten wurde nicht genannt.

»Ich bestreite, die Grenzen meiner weitreichenden Rechte auf freie Meinungsäußerung als Politiker überschritten zu haben, und ich habe keine angeblichen Staatsgeheimnisse weitergegeben«, schrieb der ehemalige Minister.

Im Mai 2021 hatten mehrere dänische Medien aufgedeckt, dass der US-Geheimdienst NSA bis mindestens 2014 dänische Unterwasserkabel nutzte, um Politiker in Frankreich, Deutschland, Norwegen und Schweden auszuspionieren. Auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war von der Abhöraktion betroffen. Die Enthüllungen hatten einen internationalen Skandal ausgelöst.

Hjort Frederiksen hatte in einem Interview gesagt, die Vereinbarung über die Nutzung des Unterseekabels sei Ende der 90er Jahre zwischen US-Präsident Bill Clinton und dem damaligen dänischen Regierungschef Poul Nyrup Rasmussen getroffen worden.

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, dass der Prozess hinter verschlossenen Türen stattfindet. »In diesem Fall geht es um streng geheime Informationen, die nicht öffentlich bekannt gegeben werden können«, erklärte Staatsanwalt Jakob Berger Nielsen. (AFP/jW)