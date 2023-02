Etwa 60.000 Ukraine-Geflüchtete in Berlin

Christophe Gateau/dpa Der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew besichtigt das Ankunftszentrum auf dem ehemaligen Flughafen Tegel (7.1.2023)

Berlin. Rund ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine leben etwa 60.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin. Fast 50.000 von ihnen hätten inzwischen einen Aufenthaltstitel, teilte Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Die Linke) am Dienstag mit. Insgesamt habe Berlin als eine Art Drehkreuz 360.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge erstversorgt. Viele seien dann an andere Orte in Deutschland und Europa weitergereist. Kipping zufolge wohnen derzeit rund 4.200 Ukrainer in Berliner Gemeinschaftsunterkünften. Die Mehrzahl sei also privat untergekommen, manche hätten eigene Wohnungen gefunden. Wie Kipping weiter sagte, sind im Moment etwa 25.000 Ukrainerinnen und Ukrainer beim Jobcenter registriert. Mehrere Tausend weitere hätten nach Angaben aus der Wirtschaft ohne Zutun des Jobcenters eine Arbeit gefunden. Hauptproblem bei der Arbeitssuche seien fehlende Sprachkenntnisse. (dpa/jW).