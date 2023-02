Rumänien schließt russisches Kulturzentrum

Andreea Alexandru/AP/dpa Man lernt voneinander: Der polnische Präsident Andrzej Duda und der rumänische Präsident Klaus Johannis (Bukarest, 10.6.2022)

Bukarest. Rumäniens Regierung schließt das Russische Zentrum für Kultur und Wissenschaft in der Hauptstadt Bukarest. Vorgeblich wegen »Propaganda, Desinformation und Rechtfertigung der Kriegsverbrechen der Russischen Föderation in der Ukraine« wurde am Dienstag die Einstellung des Betriebs verfügt. Der russische Botschafter wurde einbestellt und ihm der Beschluss mitgeteilt, wie das rumänische Außenministerium bekannt gab. Das vom russischen Staat betriebene, erst 2015 in Bukarest eingeweihte Kulturzentrum habe aktiv bei seinen Veranstaltungen »die Realität und die historische Wahrheit verzerrt«, hieß es weiter aus dem Ministerium. Diese »Entgleisungen« hätten sich nach Beginn des russischen Angriffs »besonders schwerwiegend verstärkt«. Das Kulturzentrum soll seine Arbeit bis zum 20. August beenden. (dpa/jW)