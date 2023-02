Der große Schritt

Gabreiele Senft Meister mehrerer Fächer: Friedo Solter (24.2.1932–14.2.2023)

Er war einer der letzten, die Brecht noch von der Arbeit kannten. Bei ihm hospitierte Friedo Solter während seiner Studienzeit in Berlin, in seinem zweiten Engagement bei den legendären Meiningern konnte er dann den Mackie Messer in der »Dreigroschenoper« spielen. Mit dieser Inszenierung gastierte Meiningen in Berlin, Solter wurde daraufhin vom Deutschen Theater engagiert. Hier spielte er Schiller, Shakespeare und die großen Russen, aber auch Strittmatter, Hacks, Weisenborn und Enzensberger. Schon ab Mitte der 60er Jahre machte Solter den großen Schritt zur Regie. Mit bahnbrechenden Inszenierungen zählte er bis ins 21. Jahrhundert hinein zu den Großen dieser Zunft. In seiner Debütrolle am Deutschen Theater hatte er in Friedrich Wolfs »Professor Mamlock« an der Seite von Wolfgang Heinz gespielt, später verhalf er dem Mentor zu einigen seiner eindrucksvollsten Rollen, dem Nathan auf der Bühne, dem König Lear im Fernsehen.

In den 60ern wurde Friedo Solter dem breiten Publikum als Film- und Fernsehschauspieler bekannt, begonnen mit dem Zweiteiler »Der Neue« (1963/64), der im Zeichen des Bitterfelder Wegs auf Probleme in der Landwirtschaft hinwies und im Kino immerhin 100.000 Zuschauer erreichte. Im DFF war Solter sowohl in Fernsehspielen wie »Eiche und Angora« (1965) von Martin Walser zu sehen, wie auch in Theaterübernahmen. In der Hauptrolle des sowjetischen Revolutionsstücks »Der Mann mit dem Gewehr« von Sergej Jutkewitsch zeigte er 1965 überzeugend die kernige Volkstümlichkeit des couragierten Bauern, der Lenin unterstützt.

Seine Vielseitigkeit bewies Solter als Inspektor im Krimi »Der Mörder sitzt im Wembley-Stadion« (1972). Für den DFF übernahm er u. a. die Titelrolle von »Dantons Tod« (1977) und gab den Napoleon in dem historischen Mehrteiler »Scharnhorst« (1979). Doch zugunsten seiner umfangreichen Regiearbeiten trat er als Schauspieler in den Hintergrund. In Bonn inszenierte er als Gast Dürrenmatt und Brecht, am Stammhaus in Berlin die Langfassung von Schillers »Wallenstein«. Bis 2001 blieb er dem Haus treu – wenn auch zunehmend enttäuscht. Seit den 90er Jahren wurde er in Göttingen, Ulm und Schwerin gefeiert, und auch zu seinen Wurzeln in Meiningen kehrte er im neuen Jahrtausend zurück. Zudem lehrte er als Professor in Berlin und Zinnowitz. Schade, dass er nach 20jähriger Fernsehabstinenz 2010 nur noch einmal als schrulliger Mörder für die »Soko Wismar« auf den Bildschirm zurückkehrte. Am Valentinstag starb der 90jährige in seinem Alterssitz auf Usedom.