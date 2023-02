Rheinmetall will »Marder« für die Ukraine Ende März liefern

AP Photo/Gregor Fischer

Unterlüß. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat bekräftigt, dass sein Kontingent an Schützenpanzern des Typ »Marders« für die Ukraine ohne Verzögerung ausgeliefert wird. »Es ist abgemacht, Ende März zu liefern. Sie stehen hier schon fertig«, sagte Vorstandschef Armin Papperger am Montag in Unterlüß in Niedersachsen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, der Ukraine insgesamt 40 Schützenpanzer zu überlassen. Davon sollen 20 aus den Beständen der Bundeswehr kommen, 20 weitere von Rheinmetall geliefert werden.

Die Munitionslinie für den Flugabwehrpanzer »Gepard« soll laut Papperger im April oder Mai aufgebaut werden. Rheinmetall hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass insgesamt 300.000 Patronen in zwei Ausführungen hergestellt werden sollen. (dpa/jW)