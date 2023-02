Da fehlt was

Clermont-Ferand. Stabhochspringer Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord erneut verbessert. Der 23jährige Olympiasieger und Weltmeister aus Schweden übersprang am Sonnabend bei einem Meeting im französischen Clermont-Ferrand die Marke von 6,22 Meter – einen Zentimeter über seinem bisherigen Rekord. »Das ist unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll«, erklärte Duplantis französischen Medien: »Ich erinnere mich nicht mal wirklich an die letzten Minuten oder den letzten Sprung.« (dpa/jW)