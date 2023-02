Neu erschienen

Mieterecho

Schwerpunktthema im Februarheft des Mieterechos ist der vor rund zwei Jahrzehnten im neuen Großbezirk Mitte aufgegangene ehemalige Berliner Arbeiterbezirk Wedding. Auch dort kommt die Gentrifizierung langsam in Gang. Rainer Balcerowiak schreibt über »hochpreisige Immobilien und erschreckende Sozialdaten«. Besonders in den Altbauquartieren drohe eine ähnliche Entwicklung wie in Prenzlauer Berg oder im Norden Neuköllns. »An Markttagen begegnen sich auf dem Leopoldplatz Obdachlose und die gesetzte grüne Klientel« bereits »Auge in Auge«. Noch sei der »seit vielen Jahren prophezeite ganz große Wedding-Hype nicht ausgebrochen«, aber er werde kommen. Björn Tvätt schreibt über die erste Phase der Gentrifizierungswelle und den Widerstand von Basisinitiativen und Nachbarschaftsgruppen. Philipp Möller sieht den Soldiner Kiez auf dem Weg »vom Problemquartier zum Aufwertungshotspot«. Außerdem: Ein Bericht über die Lage in der Großsiedlung Heerstraße Nord in Spandau, wo sich für die Bewohner durch die Rekommunalisierung der Wohnungen kaum etwas verbessert hat, und ein Beitrag von zwei Betroffenen über den »Hürdenlauf« zum neuen Sozialticket, das sich als »bürokratisches Monster« entpuppe. (jW)

Tarantel

In der Zeitschrift Tarantel der Ökologischen Plattform bei der Partei Die Linke schreibt Jürgen Tallig über die Warnungen des Weltklimarats vor verheerenden Folgen des »Krieges gegen die Natur und das Klima«. Helmut Gelhardt setzt sich mit dem Thema »sozial-ökologische Transformation und Wirtschaftsdemokratie« auseinander. (jW)

Contraste

In der Monatszeitung Contraste schreibt Dirk Raith über die Solidarische Landwirtschaftskooperative Graz als »Modell regionaler Ernährungssouveränität«. Jonathan Eibisch untersucht das Verhältnis »individualistischer Varianten des Anarchismus zur Politik«. (jW)

