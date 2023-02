Hier ist die Tür, bitte einrennen

Christian Schulz/Schramm Film Schöne Aussichten: Manchmal ist das Licht am Horizont bloß ein Waldbrand (Szene aus »Roter Himmel«)

Bloß mit einer knappen Texteinblendung im Abspann wird in »Sur l’Adamant« der institutionelle Rahmen angedeutet, in dem psychisch Kranke auf dem titelgebenden Pariser Hausboot therapiert werden. Der nahezu formlos anmutende Impressionismus, mit dem Dokumentarfilmer Nicolas Philibert (»Sein und Haben«), hier Beobachtungen aus Gruppensitzungen und zwanglose Interviews aneinanderreiht, bringt die abgebildeten fragilen Persönlichkeiten jedoch sehr diskret zur Geltung. Und da der 72jährige Franzose nicht zuletzt den Songs, Bildern und Gedichten breiten Raum schenkt, zu denen diese Menschen im Zuge der Therapie ermuntert werden, können die künstlerischen Schöpfungen, die im Einzelfall zugleich schillerndes Krankheitssymptom sind, ihren ganzen zwiespältigen Reiz entfalten.

Deshalb ist es eine positive Überraschung, dass dieser unscheinbare Dokumentarfilm bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Berlinale den Goldenen Bären erhalten hat – während es umgekehrt durchaus zu erwarten war, dass irgendein Preis auch an Christian Petzold gehen würde, der seit vielen Jahren der verlässlichste Arthouse-Filmemacher ist, den die Bundesrepublik aufzubieten hat. Dass »Roter Himmel« nun mit dem Großen Jurypreis ausgezeichnet wurde, lässt die Deutsche Filmakademie wiederum dumm dastehen, da sie ausgerechnet diesen Film unlängst nicht in ihre 31 Titel umfassende Vorauswahl für den hochdotierten Deutschen Filmpreis aufnehmen mochte.

Zwar wird in Petzolds Vierecksgeschichte zwischen einem Nachwuchsschriftsteller (Thomas Schubert), einem Kunststudenten in spe (Langston Uibel), einer Doktorandin der Literaturwissenschaften (Paula Beer) und einem Rettungsschwimmer (Enno Trebs) mitunter ausbuchstabiert, was zuvor bereits ausreichend angedeutet worden ist. Doch es entspricht dem unverkennbaren Vorbild des reifen Éric Rohmer, dass sich die am sommerlichen Ostseestrand angesiedelte, tragisch-ironische Reflexion aufs (Privat-)Leben als Stoff der Kunst jeder formalen Strenge verweigert.

Kurios wirkt dagegen, dass Angela Schanelec, deren spröde Filme gewiss nicht auf dem Papier ihre eigentümliche Form gewinnen, ausgerechnet mit dem Preis für das beste Drehbuch prämiert worden ist. Schanelecs »Music« erschien bei der Berlinale als ein wunderbar irritierender Fremdkörper: Angeblich ist die elliptische Handlung, die mit einem unbestimmten Unglück beginnt und sich mit Totschlag und Selbstmord fortsetzt, bevor sie aus Griechenland nach Berlin wechselt, als Paraphrase des Ödipus-Mythos aufzufassen. Allerdings weckt der zunehmende Einsatz betörenden Gesangs auch unweigerlich Assoziationen an Orpheus. Wie dem auch sei – der zehnte Spielfilm der 61jährigen Filmemacherin wirft die Frage auf, wie weit im aktuellen Erzählkino abstrahierende Aussparungen noch getrieben werden können.

Dass das überraschend sinnliche Ergebnis nur ansatzweise zu »verstehen« ist, ließ den sperrigen Film gerade im diesjährigen Wettbewerb als Labsal wirken. Während man sonst oft schon nach einer halben Stunde kapieren konnte, was es im jeweiligen Film zu verstehen galt, war man heilfroh, ausnahmsweise einmal mit einer Form konfrontiert zu werden, die noch nach dem Abspann Gelegenheit zum Grübeln bot. Und sei es, dass das Ganze uns womöglich gar nichts zu sagen ­hatte – das hieße immerhin auch: nichts Falsches, nichts Triviales.

Schanelecs eigensinniger Formalismus steht jedenfalls in denkbar schroffem Kontrast zu dem braven Inhaltismus, der die Hauptsektion des Festivals über weite Strecken prägte. Mit etwa der Hälfte der Wettbewerbsbeiträge wurden mehr oder minder unbeholfen all die offenen Türen eingerannt, die Themen wie Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie bei so einer Veranstaltung bieten.

Ein Film, der keinerlei vergleichbare Ambitionen hegt, sondern bloß vergnüglich Unternehmertum als genialisch nobilitieren will, bot indes eine seltene Einsicht in die Arbeitswelt: »Was glaubst du, warum diese Leute ohne zu murren 80 Stunden in der Woche arbeiten?« fragt in »Blackberry« eine vom Regisseur Matt Johnson verkörperte Nebenfigur, deren reales Vorbild im Abspann als einer der reichsten Männer seines Landes identifiziert wird. Der rhetorisch implizierte Grund besteht in einem absichtlich lockerem Betriebsklima, zu dem der Firmenkompagnon nicht zuletzt dadurch beiträgt, dass er der Belegschaft regelmäßig einen Filmabend bietet.