Der verbindende Faktor

Viktor Koshevoi/ITAR-TASS/imago Was geht wohl in seinem Kopf vor? Bruno Mahlow (r. hinter Breschnew) mit gewohntem Pokerface (17.6.1975)

Wenn Erich Honecker im Sommer auf die Krim reiste, um sich mit Leonid Breschnew zu treffen, war ­Bruno Mahlow immer dabei. Die Sommergespräche der Generalsekretäre erfolgten »unter vier Augen«, was selbstverständlich nicht zutraf: Dolmetscher waren mindestens noch zugegen, und dieser oder jener Berater hielt sich im Hintergrund bereit. ­Bruno, der unter Freunden nur Bruno Brunowitsch genannt wurde – er war 1937 in Moskau geboren worden –, hätte im Grunde nicht dazugehört: Der studierte Diplomat war erst mit dreißig in den ZK-Apparat gekommen und 1973 zum stellvertretenden Leiter der Abteilung, die für die internationalen Verbindungen der SED zuständig war, berufen worden.

Mahlows Funktion beschränkte sich allerdings nicht darauf, den des Russischen nicht mächtigen Honecker zu übersetzen. Er war kundiger Außenpolitiker. Er hatte in der Sowjetunion studiert und in den 60er Jahren als Botschaftssekretär in China gearbeitet. Auch an Treffen mit Breschnews Nachfolgern nahm ­Bruno Brunowitsch teil; es gibt Protokollbilder, auf denen er Michail Gorbatschow über die Schulter schaut, sein Gesicht verschlossen wie eine Auster. Was nicht unbedingt an Gorbatschow lag: Diplomaten zeigen nie, was in ihrem Kopf vorgeht. Mahlow war ein Meister darin. Vielleicht wurde er deshalb in den Kreisen, denen er an und für sich nicht zugehörte, so geschätzt.

Sein Platz auf den Fotos entsprach auch dem im politischen Leben insgesamt: Er stand nie in der ersten Reihe, war aber bei allen wichtigen Dingen engagiert dabei und hatte zu allem eine dezidierte, klare Meinung. Die teilte er unablässig in Reden, Texten, Leserbriefen und auch gesammelt in drei Büchern mit. Sein Generalthema war das Verhältnis von Deutschen und Russen sowie der Umgang mit unserer gemeinsamen Vergangenheit. Nicht minder wichtig waren ihm Stellungnahmen zu Krieg und Faschismus, später kam noch die kritische Auseinandersetzung mit seiner Partei hinzu, der er im Ältestenrat diente. Im Vorjahr verließ er Die Linke und dieses Gremium. Er wurde, was konsequent war, im November Mitglied der DKP.

Sein erstes Buch, was wir miteinander machten, versammelte Texte von ihm, die zwischen 2004 und 2012 entstanden waren. Der Titel war so programmatisch wie es die meisten Beiträge waren: »Wir stehen in der Geschichte und damit in der Verantwortung.« Immer wieder taucht darin die Formel auf: In der Politik müssen klare, eindeutige Entscheidungen getroffen werden, auch wenn diese unbequem und unpopulär seien. Ein »Jein« oder »Sowohl-als-auch« helfe nicht weiter.

2017 legte er einen zweiten Band vor. Der Titel war gleichsam die trotzige Antwort auf die Sanktionen gegen Russland nach dem Staatsstreich 2014 in Kiew und dem Anschluss der Krim an die Russische Föderation, obgleich es Mahlow um die Würdigung der Oktoberrevolution ging, die nach 100 Jahren vergessen gemacht oder geschmäht wurde: »Ein Hoch auf die Russen und die Revolution.« In seinen Vorbemerkungen schrieb er: »Als Sohn deutscher Kommunisten und Antifaschisten kam ich in der Emigration in der Sowjetunion auf die Welt. Das verband und verbindet mich auch in Zeiten schwerster Auseinandersetzungen mit den Völkern Russlands.«

Bruno Mahlow hat keine Memoiren hinterlassen, in seinen Texten kommt das Personalpronomen »ich« nie vor. Es ging ihm immer »um die Sache« und deren Analyse, nie um ihn selbst. Und so legte er am Ende des zweiten Buches sein Motiv, sein Credo, einem namenlosen Veteranen der Roten Armee in den Mund: »Wir erinnern uns ihrer Namen, wir erinnern uns des eigenen und des fremden Leids – nicht weil es die Toten nötig haben, sondern die Lebenden.«

Am Mittwoch vergangener Woche ist Bruno Mahlow im Alter von 85 Jahren in Berlin verstorben. Wieder ist eine mahnende Stimme der Vernunft verstummt.