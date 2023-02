Drakonisches Gesetz

Peter Nicholls/REUTERS »Streiks sind dazu da, zu stören«: Ausstand der Beschäftigten des britischen Gesundheitssystems (London, 6.2.2023)

Die britische Regierung behauptet, ihr neues Antistreikgesetz orientiere sich an bestehende Gesetzgebungen in anderen europäischen Ländern. Dem widersprechen neun große europäische Gewerkschaftsverbände. In einer vergangene Woche veröffentlichten Erklärung kritisierten unter anderem Verbände aus Frankreich, Spanien und Italien sowie der deutsche DGB, dass die Pläne der konservativen Regierung das Vereinigte Königreich von »demokratischen Normen entfernen«. Das Gesetz, das in bestimmten Branchen Kündigungen vorsieht, wenn Arbeiter sich an Streiks beteiligen, verstoße gegen internationales Recht, heißt es weiter.

Arbeiterfeindliche Politik

Die Regierung des britischen Premiers Rishi Sunak hatte wiederholt argumentiert, in anderen europäischen Ländern gebe es ähnliche Regeln. Die europäischen Gewerkschaftsverbände widersprechen dieser Behauptung und schreiben, Großbritannien habe bereits die »drakonischsten Antigewerkschaftsgesetze« in der »demokratischen Welt«. Das neue Gesetz werde »das Vereinigte Königreich noch weiter aus dem demokratischen Mainstream herausbringen«, so die Erklärung, die auf der Homepage des britischen Gewerkschaftsverbands TUC veröffentlicht wurde. Die Behauptung, bei den britischen Plänen zu Mindestdienstleistungsniveaus, die während der Streiks eingehalten werden sollen, handele es sich um eine Anpassung an europäische Normen, wiesen die Unterzeichner zurück. »Das Grundrecht auf Streik ist in allen anderen fortgeschrittenen europäischen Demokratien durch Verfassungen und andere Gesetze geschützt.« Großbritannien sei in dieser Hinsicht bereits ein Ausreißer, so die Erklärung.

Die Erklärung wurde vom DGB, Spaniens CCOO und UGT, Frankreichs CFDT, CGT und FO sowie Italiens CGIL, CSL und UIL unterzeichnet. Gemeinsam repräsentieren sie 20 Millionen Arbeiter: »Wir sind besonders besorgt darüber, dass Beschäftigte gezwungen sein werden, unter Androhung von Entlassung zu arbeiten, wenn sie für die Teilnahme an einer legitimen Arbeitskampfmaßnahme gestimmt haben«, sagen sie. »Im Gegensatz zum Vereinigten Königreich genießen Arbeiter in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland den Schutz nationaler Branchenkollektivverträge, die Mindeststandards für Beschäftigtenrechte für ganze Branchen festlegen.«

Auch von anderen europäischen Gewerkschaftern wird das britische Antistreikgesetz kritisiert. Esther Lynch, Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes, bezeichnete die Vorschläge der britischen Regierung ebenfalls als »drakonisch«. Die Beschneidung des Streikrechts sei Teil der arbeiterfeindlichen Politik der Regierung, die »den größten sozialen Konflikt seit einer Generation provoziert hat«.

Verschärfte Arbeitskämpfe

Zum Aktionstag gegen das Antistreikgesetz am 1. Februar hatten bereits drei Generalsekretäre der europäischen Gewerkschaftsverbände der Lehrer, Beamten und Verkehrsbediensteten eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der sie ihre Unterstützung im Kampf gegen die britische Regierung versprachen.

TUC-Generalsekretär Paul Nowak begrüßte die Intervention seiner europäischen Kollegen. Gegenüber der Homepage Left Foot Forward sagte er, die europäischen Gewerkschaften wüssten, dass das Gesetz nur dazu dienen werde, das Vereinigte Königreich noch weiter von den »europäischen demokratischen Normen« zu entfernen. Es werde die Verhältnisse am Arbeitsplatz weiter verschlechtern und die Arbeitskämpfe verschärfen, anstatt sie zu lösen, so Nowak.

Das Antistreikgesetz wurde Ende Januar im Unterhaus angenommen und vergangene Woche im Oberhaus debattiert. In der nächsten Phase der »Committee Stage« können von Labour und den Liberalen, die den Gesetzesvorschlag in der aktuellen Form beide ablehnen, Änderungsvorschläge vorgebracht werden. Die Gesetzesberatung beginnt am 9. März.