Werbung für den Krieg

Sophie Brössler/dpa Bundeswehr-»Infostand« im Oberhausener Einkaufszentrum Centro

Das »Forum solidarisches und friedliches Augsburg« informierte am Sonntag über eine Demonstration gegen einen »Pop-up-Store« der Bundeswehr:

»Kein Werben fürs Sterben« und »›Netflix and Kill?‹ – Gegen Militarisierung des Alltags« war am Freitag nachmittag auf den Transparenten einer bunten Gruppe von etwa 30 jungen und älteren Augsburger*innen zu sehen. Sie demonstrierten vor dem »Pop-up-Store« der Bundeswehr in der Augsburger Annastraße. Eingeladen hatten sie auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), doch die wollte nicht rechtfertigen, wie es zu der umstrittenen PR-Inszenierung der Bundeswehr mitten in der Innenstadt kommen konnte.

»Die Bundeswehr nutzt im Schatten des Ukraine-Kriegs die Erschütterung der Menschen, um junge Leute als Nachwuchs für die Truppe zu gewinnen«, erklärt Organisatorin Anna Lenk ihr Engagement. Tatsächlich wirbt die Bundeswehr mit ihrem »Pop-up-Store« in der Annastraße mit Hindernisparcours, markigen Sprüchen und einem breiten Feld an Ausbildungsmöglichkeiten. »Aber die Bundeswehr ist ein absonderlicher Arbeitgeber. Sie ist eine Institution, die Krieg als Abenteuer darstellt und die Öffentlichkeit militarisiert. Die neuen Werbemethoden versuchen das so gut es geht zu verschleiern und sind gerade deshalb so gefährlich.«

Besonders kritisch sehen die Veranstalter*innen, dass die Bundeswehr mit ihrer PR-Aktion junge Menschen anspricht – und fragen, wieso die Stadt das zuließ. »Als Friedensstadt die Bundeswehr hofieren? Das passt nicht zusammen!«, so Lenk. Ihre Kritik gilt nicht nur Oberbürgermeisterin Weber und der CSU, sondern auch ihrem Koalitionspartner, den Grünen. »Wer Wert auf die Bezeichnung ›Friedenspartei‹ legt, sollte eine Anwerbungskampagne der Bundeswehr in der Innenstadt nicht zulassen.« (…)

Auf der Website aufstand-fuer-frieden.de ziehen die Organisatoren der Friedenskundgebung am Sonnabend in Berlin Bilanz:

»Die Friedenskundgebung am Brandenburger Tor mit schätzungsweise 50.000 Teilnehmern war die größte Friedenskundgebung in Deutschland seit vielen Jahren. Die große Resonanz zeigt die breite Unterstützung für unsere Forderung nach Diplomatie statt Waffenlieferungen, nach einem Waffenstillstand und einer Verhandlungslösung. Alles Gerede über die angeblich massive Mobilisierung rechtsextremer Kräfte hat sich als Farce erwiesen und als gescheiterter Versuch, unsere Kundgebung zu diffamieren und Menschen von der Teilnahme abzuhalten. Der ›Aufstand für Frieden‹ ist der Beginn einer neuen starken Friedensbewegung«, erklären die Veranstalterinnen Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht. »Wir rufen dazu auf, zu einem sachlichen Umgang im politischen Meinungsstreit zurückzukehren und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Hälfte der Bevölkerung mehr Diplomatie fordert und keine Panzerlieferungen. Wenn ein Pressesprecher der Berliner Polizei nur 13.000 Teilnehmer auf unserer Kundgebung zählen konnte, zeigt dies, dass es offensichtlich nicht nur bei Viertklässlern große Defizite im Umgang mit Zahlen gibt. Wir fordern alle dazu auf, sich basierend auf dem vorliegenden Video- und Fotomaterial einen eigenen Eindruck von der realen Größe des Aufstands für Frieden zu machen.«