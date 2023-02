Jakarta setzt auf Deeskalation

Adek Berry/REUTERS Chinas neuer Außenminister, Qin Gang, (l.) und seine indonesische Amtskollegin Retno Marsudi wollen Verständigung (Jakarta, 22.2.2023)

Indonesien will im Südchinesischen Meer für Frieden sorgen. Darauf zielt eine neue diplomatische Initiative ab, die das Land, das aktuell den Vorsitz im südostasiatischen Staatenbund ASEAN hat, nun anschieben will. In der Region gibt es zwischen den Anrainern mehrere Territorialkonflikte. Über einen »Verhaltenskodex« für die Staaten des Bündnisses und die Volksrepublik China, der Streitigkeiten regeln soll, wird seit 20 Jahren diskutiert. Zuletzt waren die Bedingungen, zum einen wegen der Coronapandemie und zum anderen wegen der aggressiven Haltung Washingtons gegenüber Beijing, aber sehr ungünstig. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi und ihr chinesischer Amtskollege Qin Gang, erst seit Ende 2022 im Amt, haben dazu bei einem Treffen in Jakarta Mitte vergangener Woche signalisiert, die Arbeit an dem »Verhaltenskodex« wieder aufnehmen zu wollen.

Indonesien ist sicherlich das geeignetste ASEAN-Mitglied in dieser Frage. Der Inselstaat ist nicht nur der der bevölkerungsreichsten Nation im Bündnis und politisch von Gewicht. Das Land kann zudem auch als neutrale Partei auftreten, weil es selbst keine unmittelbaren Gebietsansprüche hat. Vielmehr überlappen sich territoriale Interessen beispielsweise der Volksrepublik China, Vietnams oder der Philippinen. Es geht um eine Vielzahl zumeist unbewohnter Felsenriffe und Minieilande in einer riesigen Wasserfläche. Dennoch sind sie von strategischer Bedeutung, umliegende Gewässer teils reiche Fischgründe, außerdem gibt es Gasvorkommen. Zudem handelt es sich um eine global wichtige Wasserstraße.

Bereits 2002 hatten sich China und die Organisation ASEAN in einer Absichtserklärung verständigt, die Konflikte nicht eskalieren zu lassen und ein Verständigungsforum zu etablieren. Angeregt wurde ein unabhängiges Gremium, an das sich Fischer oder Nichtregierungsorganisationen aus den Staaten im Falle mutmaßlicher Regelverstöße wenden können. Auch ein Mechanismus, um Streitpunkte auf niedrigschwelliger Ebene ausräumen zu können, sollte entwickelt werden.

Ursprünglich hätte der »Code of Conduct« schon 2022, also zwei Jahrzehnte nach dem Grundsatzbekenntnis, vorliegen sollen. Nach den Verzögerungen zuletzt, hieß es aus Indonesien, sollen die Gespräche nun ab März fortgesetzt werden. Allerdings hat sich die internationale Situation verschärft: China wird vorgeworfen, auf mehreren Inseln befestigte Außenposten auch mit Landebahnen für Flugzeuge errichtet zu haben. Konfrontationen zwischen bewaffneten Schiffen sowie vietnamesischen oder philippinischen Fischerbooten nehmen zu. Zugleich zeigen die USA immer öfter in dem Gebiet Präsenz, haben erst vor zwei Wochen eine Marineübung abgehalten. US-Kriegsschiffe kreuzen provokant unweit der chinesischen Stellungen.

Während die neue philippinische Regierung von Ferdinand Marcos jr. in einem Abkommen den USA Zugang zu diversen Militärstützpunkten gewährt und beide Staaten gemeinsame Patrouillen starten wollen, bemüht sich Indonesien zu deeskalieren. Diese Haltung wurde auch von Präsident Joko Widodo zu Monatsbeginn beim ASEAN-Außenministertreffen betont.