Festung Europa

Giuseppe Pipita/AP/dpa

Beim Schiffbruch eines Flüchtlingsbootes sind vor der Küste Süditaliens am Sonntag mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. 81 Insassen des Holzbootes überlebten, wie eine Vertreterin der Provinzregierung Reuters sagte. Davon seien 20 im Krankenhaus. »Nach Angaben von Überlebenden befanden sich 140 bis 150 Menschen an Bord«, sagte Manuela Curra weiter am Telefon. Das Segelboot habe vor drei oder vier Tagen im osttürkischen Izmir abgelegt. Feuerwehrleute und andere Helfer suchten nach Überlebenden.(Reuters/jW)