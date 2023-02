Waffen sollen schweigen

Monika Skolimowska/dpa

Tausende? Wohl eher Zehntausende. Mindestens 35.000 Menschen haben sich am Sonnabend trotz eher unangenehmer Witterung am Brandenburger Tor in Berlin versammelt, um für einen sofortigen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg und die Aufnahme von Friedensverhandlungen zu demonstrieren. Sie folgten dem Aufruf der Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Publizistin Alice Schwarzer, die zuvor ein »Manifest für Frieden« initiiert hatten. Die entsprechende Onlinepetition auf www.change.org hatten bis Sonntag nachmittag rund 679.000 Personen unterzeichnet.

Abgesehen von Fahnen von Wagenknechts Partei wurden von den Teilnehmenden die Symbole der Friedensbewegung hochgehalten. Transparente trugen Forderungen wie »Frieden schaffen ohne Waffen!« oder »Diplomatie statt Waffenlieferungen« (Foto). Ein Blick auf die Zusammensetzung der Teilnehmenden zeigte: Zum Großteil kamen ältere Menschen zur Kundgebung. Von »Rechtsextremen« grenzten sich dabei nicht nur die Initiatoren explizit ab. (jW)