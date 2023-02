Wüstenbildung droht

Sabine Haluszka Seidel Jenseits urbaner ­Zentren: Kamele werden in der Mongolei eher in weiter entfernten Regionen mit geringem Niederschlag gehalten

Die Mongolei gilt für viele Menschen als das Land der letzten frei umherziehenden »Nomaden«. Dabei gibt es im Mongolischen das Wort »Nomade« nicht. Als »Maltschin« (Viehhalter) bezeichnen sich die Familien, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise durch die mobile Weidewirtschaft bestreiten. Schätzungen gehen von maximal 100.000 Familien aus (etwas weniger als 20 Prozent der Gesamtbevölkerung von 3,3 Millionen Menschen). Davon leben können aber sehr viel weniger.

Viele der Hirten sind zudem keine Eigentümer der Tiere, die zunehmend neuen »Viehbaronen« gehören. Was bei Reisen oft sehr pittoresk als Jurte mit friedlich grasenden Weidetieren erscheint, ist in vielen Fällen nur die kapitalistische Form der ehemals feudalen Abhängigkeit des Volks von seinen Fürsten und Klöstern.

Mittlerweile weiden über 70 Millionen Tiere (Schafe, Ziegen, Pferde, Rinder und Yaks sowie Kamele) auf der mongolischen Steppe. Das sind drei bis vier Mal so viele wie um das Jahr 1990 und pro Kopf der Bevölkerung etwa 2,5 Mal so viele. Noch um das Jahr 2000 wurde in lebhafter Diskussion eine Obergrenze von etwa 40 Millionen genannt, die heute nahezu um 100 Prozent übertroffen ist – mit entsprechenden Konsequenzen. Die Steppe gilt heute in weiten Teilen als »degradiert«, das heißt einem Prozess der Wüstenbildung ausgeliefert. Ob der seit einigen Jahren beobachtete Prozess der Verlangsamung der Degradierung anhält, ist unwahrscheinlich und wohl nur auf die nördlicheren Provinzen beschränkt.

Die mobile Viehwirtschaft hat sich historisch dort entwickelt, wo Ackerbau aufgrund mangelnden Niederschlags nicht möglich ist. Die Kunst des Viehhalters besteht darin, die Menge der Tiere auf die Menge des Futters und des Wassers abzustimmen. Die maximale Entfernung von einer Wasserstelle beträgt etwa zehn Kilometer. Hinzu kommt das hier wachsende Futter. Die Weide um eine Wasserstelle muss sich wieder erholen können, damit im nächsten Weidezyklus wieder dieselbe Anzahl an Tieren dort weiden kann. Dadurch ist sowohl die Maximalgröße des Viehbestands an einem Ort als auch die Anzahl der notwendigen Weideumzüge in einem ein- oder auch mehrjährigen Zyklus bestimmt.

Fürsten enteignet

Unter den etwa 600.000 Anfang des 20. Jahrhunderts in der Mongolei lebenden Menschen waren nur etwa 100.000 »freie« Mongolen. Die übrigen waren in einer Art Leibeigenschaft an Klöster oder Fürsten gebunden, die über Land und Herden bestimmten. Die Hirten durften aus diesen Herden gerade soviel entnehmen, wie sie für ihre nackte Existenz benötigten. Der Austausch an Gütern der Mongolei mit den Nachbarn Russland und China bestand im Export eines gewissen Überschusses an Vieh und vor allem von Militärpferden, Leder und Wolle und dem Import von Luxusgütern für die Oberschicht. Hinzu kamen Klöster, die die »Wüstenschiffe« für die Warentransporte der Seidenstraßen züchteten.

Fürsten und Klöster wurden Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre enteignet. Diese Enteignung nahm in manchen Gegenden den Charakter eines Bürgerkriegs mit einigen zehntausend Opfern an. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte wurden die Hirten tatsächlich für wenige Jahre bis zur Kollektivierung Eigentümer der Tiere.

1960 war die Kollektivierung in etwas über 300 »Negdel« genannten Genossenschaften mit etwa zehn Prozent an privatem Viehbesitz abgeschlossen. Dieser wirtschaftlichen Struktur auf dem Land entsprach die »Somon« (»Pfeil«, Landkreis) genannte politische Struktur, deren Zentren in weiten Teilen der Mongolei erst in den 1930er Jahren ortsfest wurden.

Dies führte zu einer Freisetzung von Menschen in neue Wirtschaftszweige und zu einer Erhöhung von Arbeitsteilung und Produktivität. Das Negdel versorgte die entstehenden Städte – neben der Hauptstadt Ulaanbaatar vor allem die Bergbaustadt Erdenet und die Industriestadt Darkhan. Letztere stellen Musterbeispiele für eine Entwicklung eines rückständigen Landes dar. Bei aller berechtigten Kritik an vielen Fehlern bleibt, dass es in keinem vom Imperialismus dominierten Land des globalen Südens (zu dem die Mongolei trotz ihrer geographischen Lage gerechnet werden muss) eine derartige Entwicklung gegeben hat. Insbesondere wurde Wert auf eine Entwicklung des ländlichen Raums gelegt: Hirten wurden eher überdurchschnittlich entlohnt, in den Landgemeinden wurden medizinische Einrichtungen und Internate für die Kinder der Hirten eingerichtet etc.

Landflucht und Urbanisierung

Die 1990er Jahre waren in der Mongolei Jahre des Elends. Die Genossenschaften lösten sich auf, der Warenaustausch mit den Ländern des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (internationale Organisation sozialistischer Staaten) brach zusammen. Viele Menschen gingen in diesen Jahren der Not gehorchend wieder als Viehhalter aufs Land, um in Subsistenz zu überleben. Dies ging in den meisten Fällen schief, da die Weidestrategien dafür speziell bei Krisenjahren in diesen Familien seit zwei Generationen in Vergessenheit geraten waren. Die Futterkatastrophen zwischen 2000 und 2002 und dann wieder 2009/2010 stürzten viele dieser »neuen« Viehhalter ins Elend und förderten die Konzentration des Viehbestands in immer weniger Händen.

Gleichzeitig stürzten sich ab Anfang der 1990er Jahre die großen Rohstoffkonzerne auf die Mongolei: Gold, Flussspat, Kupfer, Kohle, Wolfram usw. versprachen hohe Profite. Aus Sicht der Konzerne wurde in der Mongolei Mitte der 1990er Jahre das kapitalfreundlichste Bergbaugesetz der Welt verabschiedet. Buchstäblich die gesamte Fläche der Mongolei wurde nahezu ohne jegliche Lizenzgebühr umgewühlt bei der Suche nach abbauwürdigen Bodenschätzen. Der Widerstand der Viehhalter gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage war hartnäckig, hatte aber letzten Endes keinen Erfolg.

Sabine Haluszka Seidel Eine einsame Jurte in der Steppe der Mongolei

Ergebnis ist eine bis heute anhaltende Landflucht. Die kleinen Viehhalter auf dem Land geben auf, da der Ertrag ihrer Viehhaltung für das Leben, die Bildung der Kinder, die Gesundheit etc. nicht mehr ausreicht. Mittlerweile hat Ulaanbaatar etwas über 1,5 Millionen Einwohner, von denen etwa die Hälfte in den Jurtensiedlungen um das Zentrum herum hausen. 2018 lag die Mongolei mit einer Urbanisierungsquote von knapp 70 Prozent (bei nur fünf Städten, die als »urban« im Sinne dieser Quote gelten: gemessen wird der Anteil der Einwohner in Städten mit über 10.000 Einwohnern) weit vor Ländern wie China, Indien, Pakistan oder Bangladesch.

Die zentrale Ressource der mobilen Tierhaltung in der Mongolei ist das zur Verfügung stehende Wasser. Die Menge kann nur durch die Nutzung von Grundwasser vergrößert werden. So wurden im Sozialismus etwa 30.000 Brunnen gebohrt, um in Gegenden ohne ausreichendes Oberflächenwasser die Anzahl der Weidetiere erhöhen zu können. Heute sind diese Brunnen entweder verfallen oder sie werden privatwirtschaftlich gewinnbringend weitergeführt. Der Brunnenbau hat aber zu einem Absinken des Grundwasserspiegels geführt, was sich heute als ein Faktor bei der Degradierung der Böden auswirkt.

Zur Degradation der Weide trug auch schon im Sozialismus die Trennung der Weidehaltung nach Tierarten bei. Diese vordergründig effektivere Viehwirtschaft schädigte die Weideflächen, denn nur in der Kombination der »fünf Tiere« mit ihren unterschiedlichen Vorlieben bleibt eine ausreichende diversifizierte Vegetation erhalten. So verkümmert die Vegetation und die Erosion bekommt mehr Angriffsfläche. Insbesondere die Ziegen beschleunigen diese Entwicklung durch ihr Fressverhalten (sie reißen die Wurzeln aus). Ihre Zahl hat sich in der Mongolei seit Anfang der 90er von circa fünf Millionen auf 35 Millionen Tiere um 600 Prozent erhöht. Weltweit kommen etwa 25 bis 35 Prozent der Kaschmirwolle von hier. Für die Viehhalter ist die Ziegenhaltung der lukrativste Erwerbszweig. Kamelwolle dagegen wird nahezu nur im Land selbst verarbeitet. Hier beherrschen die kapitalkräftigeren Firmen aus dem benachbarten Alashan in der Volksrepublik China den Weltmarkt.

Die ehemaligen »Triftwege« für den Viehtrieb in die Städte gibt es nicht mehr. Deren Betrieb war Staatsaufgabe. Heute sind die Transportkosten für das Produkt Fleisch vom Erzeuger aufzubringen. Es ist um so weniger wert, je weiter entfernt vom Konsumenten es produziert wird. Der Verkehr auf unbefestigten Pisten hat katastrophale Auswirkungen. Allein für den Kohletransport aus der Mine Tawan Tolgoi im Süden der Mongolei waren in den vergangenen Jahren Zehntausende Schwerstlaster (über 100 Tonnen Gewicht) unterwegs, die einige tausend Quadratkilometer Weide in Wüste verwandelt haben. Dazu kommt der Wasserbedarf der Minen, deren im Boden verklapptes Abwasser dann häufig als Trinkwasser für Weidetiere ungenießbar ist. Zunehmend müssen Brunnen geschlossen werden.

Zerstörung eigener Grundlagen

In der Mongolei gibt es (noch) kein Privateigentum an Boden. Geweidet werden darf überall, wo der Viehhalter genügend Weide findet. Reguliert wird die ungezügelte Weidewanderung durch die Bindung der tierärztlichen Basisversorgung an den Heimatlandkreis des Besitzers. Doch die Tendenz ist eindeutig: Die Produzenten von Fleisch drängen sich immer enger um die wenigen Ballungszentren, was zu einer Zerstörung der Weiden im stadtnahen Raum führt. Rings der Zentren findet heute ein erbitterter Kampf um die Landnutzung statt: Firmen wollen auf lange Sicht verlässliche Nutzungsrechte an Gewerbeflächen erhalten, Gemüse- und Getreidebauern neben der Standortsicherheit auch Wasserrechte für die notwendige Bewässerung – und die Viehhalter ausreichend Weideflächen und Tränken für die Tiere.

Ziegen und Kamele werden dagegen in weiter entfernten Regionen und in den Gebieten mit äußerst geringem Niederschlag gehalten. Hier droht der Mongolei, was auch in manchen nordafrikanischen Ländern zu sehen ist: Wüstenbildung durch die Überzahl an Ziegen. Der Kaschmirboom zerstört unter diesen Bedingungen seine eigene Grundlage.

Die Mongolei bezeichnet sich als eines der vom Klimawandel am meisten betroffenen Länder. Tatsächlich ist hier der Temperaturanstieg in den vergangenen Jahren besonders hoch. Wahrscheinlich werden die letzten Gletscher im mongolischen Altai innerhalb der nächsten 50 Jahre abgeschmolzen sein. Der Permafrostboden im Norden wird schmelzen – mit noch nicht vollständig bekannten Auswirkungen auf Hydrologie und Vegetation. Der Jahresniederschlag wird in der Mongolei leicht steigen und Starkregenereignisse werden genauso zunehmen wie die verheerenden Sandstürme, wie sie in jüngster Zeit aufgetreten sind. Doch die Mongolei ist nicht nur Opfer, sondern auch Täter.

Wie überall auf der Welt liegen die Ursachen für die verheerenden Auswirkungen vor allem in Siedlungsgebieten auch in der Unfähigkeit des kapitalistischen Systems, ausreichend Vorsorge zu treffen. Die verheerenden Sandstürme, die große Mengen Boden verfrachtet haben, sind auch Ergebnis einer Zerstörung der Vegetation durch Bergbau und Überweidung.

Für die mobile Weidewirtschaft entscheidend wird aber die Veränderung des Niederschlags im Jahresverlauf sein. So hat sich in den letzten Jahren die Prognose bestätigt, dass es in Zukunft weniger Niederschlag im Sommer, dafür aber mehr im Winter geben wird. Dies führt in der Vegetationsperiode zu weniger Pflanzenwachstum. Im Winter dagegen verhindert eine hohe Schneedecke den Zugang zu dem wenigen Gras. Dazu kommen die bisher eher unbekannten Wärmeperioden im Winterhalbjahr, in denen der Schnee taut und wieder friert. Bei einsetzendem Frost begräbt dann eine massive Eisdecke alles Gras unter sich. Diese »weißer« und »eiserner Dsud« genannten Futterkatastrophen haben zuletzt im Winter 2009/2010 etwa 25 Prozent des Tierbestands vernichtet, örtlich sogar weit mehr. Die mobile Weidehaltung wird unter diesen Umständen nicht mehr lange existieren können.