Guido Zingerl tot

Heinrich Scholz, mit diesem Namen wurde Zingerl geboren, wurde Maschinenbauer, brach dann aber seine Dissertation ab und wandte sich 1960 abrupt und nunmehr ganz dem Zeichnen und der Malerei zu. Zingerl war auf kraftvoll eigene Weise Schöpfer einer Art naiven Realismus` und stellte sein Talent auch als Karikaturist in den Dienst der Arbeiterklasse. 1968 war er Mitgründer der DKP, in deren Vorstand er mit anderen für lange Zeit die Stimme der Kunst war. Guido Zingerl ist sich und seinen Idealen ein Leben lang treu geblieben. Zuletzt fand er durch umfangreiche Ankäufe seiner Werke Anerkennung auch in seiner Heimatstadt Regensburg. Die junge Welt würdigte Zingerl 2008 mit einer umfangreichen Werkschau seiner Bilder und Zeichnungen in ihrer Ladengalerie. (Stefan Siegert)