Private Lösungen

Nezha Bros. Pictures Company Limited, Beijing Modern Sky Culture Development Co., Ltd Durchschnaufen im Jahr der Übergänge – »Art College 1994«

Kann man von Berlinale-Filmen auf die Filmproduktion eines Landes schließen? Beiträge aus den Ländern des globalen Südens sind so gut wie immer europäisch kofinanziert. Woran in Europa Interesse besteht, entscheidet mit, welche Drehbücher umgesetzt werden. In China dagegen gibt es genug Geld und einen Heimatmarkt auch für Produktionen abseits des Mainstream. Insofern erlauben die chinesischen Filme auf der Berlinale durchaus Rückschlüsse auf das Land.

In Kurzfilmen der Sektion »Generation« haben Kinder ehrgeizige Pläne, die nichts mit einer Gesellschaftsformation zu tun haben: »Im Basketball-Camp spricht die 15jährige Fang über ihre Träume«, beginnt eine Inhaltsangabe, und eine weitere so: »Wenhui glaubt fest daran, der geborene Torhüter zu sein.« Etwas fehlt in allen Filmen, auch in denen für Erwachsene: die Partei. Sie kommt im Alltagsleben ebenso wie Bezüge zum Sozialismus nicht vor.

Auch Geschichte in einem unmittelbar politischen Sinn fehlt. Dagegen gibt es Erinnerungen an die jüngere Alltagsgeschichte. In der sechsteilige Serie »Why try to change me now« zum Beispiel, von der die ersten beiden Episoden gezeigt wurden, verdrängen über lange Strecken scheinbare Nebensächlichkeiten den Kriminalfall, um den es eigentlich geht. Die Episoden behandeln die Zeit von etwa 1985 bis 2003. Man sieht Familienfeste und –verhältnisse, Schulszenen, das Erwachsenwerden zweier Kinder, eine sozialistische Fabrikgemeinschaft und wie diese mit der Einführung von Marktelementen zerbricht.

Auf ein Jahr konzentriert ist dagegen der Wettbewerbsbeitrag von Lu Jian, der Animationsfilm »Art ­College 1994«. Es ist ein Jahr der Übergänge. Für die Studierenden der Hochschule, die ihren Platz im Leben finden müssen, aber auch für die Kunst. Zum Ärger der Dozenten erliegen die Jungen dem Einfluss westlicher Avantgarden, und plötzlich ersetzen Konzeptkunst und Performances traditionelle Tuschbilder. Was im Westen schon damals ein wenig angestaubt war, wirkt für den Nachwuchs in China noch umstürzend.

Aber braucht nicht eine neue Zeit eine neue Kunst? Der Film lässt auch den Alten ihre Argumente und deutet eine Weiterentwicklung der Tradition mit modernen Mitteln als Lösung an – wobei seine Hintergrundzeichnungen mal an Photorealismus, mal an Tuschzeichnungen erinnern. Neu ist jedenfalls in China 1994, dass Kunst vor allem Geschäft wird. Ein junger Künstler entscheidet sich, lieber als Kunsthändler reich zu werden: Nun erst, nicht im Ideologieunterricht, habe er begriffen, dass die ökonomische Basis den Überbau bestimmt. So oder so bewältigen die Jungen ihre Probleme. Vor allem ist der Film nostalgische Erinnerung an eine Zeit des Aufbruchs.

Privat ist auch die Lösung, die die Hauptfigur in »Absence« von Wu Lang findet. Der ehemalige Sträfling Han, der zehn Jahre anstelle seines Chefs eingesessen hat, heuert bei dessen Sohn an und wird beinahe wieder in eine Pleite verwickelt. Ein Bauprojekt bleibt halbfertig, das Geld ist aus, und die Wohnungskäufer, die vorab gezahlt haben, sind ihre Ersparnisse los. Nur Han richtet sich mit seiner Exfreundin und deren Tochter in einer der Betonhöhlen ein. Die provisorische Ausstattung wirkt beinahe anheimelnder als ein komplettes Apartment, und für den Unterhalt sorgt eine Schafherde.

Das liest sich viel platter als dieser Film aus der Sektion »Encounters« dann tatsächlich ist. Er überzeugt mit sorgsamer Figurenzeichnung und wunderbarer Farbgebung. Die Darstellung von Zwischenmenschlichem prägt auch den Wettbewerbsbeitrag »The Shadowless Tower« von Zhang Lu. Zentralfigur ist der Mittvierziger Gu, der von seiner Umgebung mehrfach als »zu höflich« bezeichnet wird und darum in meist ungewollter Distanz zu seiner Umgebung lebt. Zhang bietet ein reiches Figurenensemble auf, um eine Entwicklung der Gefühle zu zeigen, gibt den Personen individuelle Geschichten und bringt sie in spannungsvolle Konstellationen.

Melodramatisches deutet sich an, wird aber nicht ausgespielt. Mögliche emotionale Überwältigung wird immer wieder durch Komik gebrochen, vor allem aber durch Anspielungen auf die Film- und Literaturgeschichte. »The Shadowless Tower« tendiert zur Kunst über Kunst, was sicherlich berlinaletauglich ist. Einige landesspezifische Details geändert, hätte der Film auch aus jedem anderen einigermaßen reichen Land kommen können.