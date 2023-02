Nach Hamburg

Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber wird vom Sommer 2025 an Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Der 41jährige folgt damit auf den US-amerikanischen Dirigenten Kent Nagano, der dieses Amt seit 2015 innehat, wie die Kulturbehörde am Freitag in Hamburg mitteilte. Wellber ist bis August 2027 Musikdirektor der Volksoper Wien. Er ist derzeit Music Director des Teatro Massimo in Palermo und künstlerischer Leiter des Toscanini-Festivals. (dpa/jW)