Der Steuermann

Everett Collection/imago Vorübergehend der erfolgreichste Solo-Beatle: George Harrison im Jahr 1970

Der George Harrison Close in Liverpool ist eine kleine Sackgasse, die vom John Lennon Drive abzweigt. Genauso wie der Paul McCartney Way und der Ringo Starr Drive. Im Prinzip erzählen die Stadtplaner damit die Entstehungsgeschichte der Beatles. Der als Sohn des Busfahrers Harry Harrison und seiner Frau ­Louise am 25. Februar 1943 im Liverpooler Stadtteil Wavertree geborene George bekam seine erste Gitarre mit dreizehn Jahren. Als John Lennon den jüngeren Paul McCartney kennenlernte und begriff, dass dieser besser Gitarre spielte als er, holte er ihn in seine Skiffle-Band, The Quarry Men. McCartney schlug vor, seinen noch jüngeren Freund George, der noch besser Gitarre spielte, ebenfalls einzuladen, doch da wurde es Lennon zu bunt: George war erst 14 und John wollte Rock ’n’ Roll, keinen Kindergarten. Trotzdem trafen sie sich, George spielte »Raunchy«, ein schwieriges Instrumentalstück, und Lennon schoss seine kleinlichen Imagebedenken in den Wind: George war dabei. Trotzdem blieb er irgendwie immer das Küken der Band, auch wenn ihn von McCartney nur acht Monate trennten.

Bei den Beatles war für jeden und jede einer dabei. Spätestens mit Alun Owens Drehbuch zu ihrem ersten Kinofilm »A Hard Day’s Night« (Richard Lester, 1964) wurden sie als stereo­type Charaktere präsentiert: John war der Schlaue, Paul der Niedliche, Ringo der melancholische Clown und George … viel blieb nicht übrig. Er bekam die Rolle des Stillen, obwohl er in Wirklichkeit gar nicht still war. Als George Martin, der Produzent der Beatles, die Band bei ihrer ersten Aufnahmesession für Parlo­phone bat, doch bitte gleich zu sagen, wenn ihnen etwas missfalle, erwiderte George: »Ihre Krawatte!« Wäre Martin nicht als Comedyproduzent auf genau diese Art von Humor abgefahren, hätte die Karriere der Beatles sehr kurz sein können.

Von Anfang an durfte Harrison – anders als Ringo, der pro Album nur einen Song bekam – sogar zwei singen. Ab dem zweiten Album »With the ­Beatles«, das Ende 1963 erschien, steuerte er regelmäßig Eigenkompositionen bei. Sein Songwriterehrgeiz wurde aber erst so richtig geweckt, als die Beatles das Touren einstellten und sich verstärkt der Arbeit im Studio widmeten. Bereits bei den Dreharbeiten zum Film »Help!« (Richard Lester, 1965) entdeckte Harrison die Sitar und den Charme fernöstlicher Musik, und schrieb jetzt interessant instrumentierte Songs wie »Taxman« für das Album »Revolver«(1966). Insgesamt hatte Harrison aber wohl ein besseres Händchen für Musik als für Texte. In »Taxman« beschwert er sich über die zu hohen Steuern unter der Labour-Regierung, die Spitzenverdienern bis zu 95 Prozent ihres Einkommens abknöpften, obwohl das wahrscheinlich kein Thema war, das jungen Musikhörern unter den Nägeln brannte. In Peter Jacksons Dokumentarserie »Get Back« (2022) ist zu sehen, dass George sich auch später noch trotz aller Verschnupftheit immer wieder Rat bei den Songprofis der Band holte. An einer Stelle fragt er in die Runde, wie seine angefangene Zeile »something in the way she moves, attracts me like …« weitergehen könnte. Lennon schlägt »cauliflower« (»Blumenkohl«) vor, was sich zwar wunderbar reimt, aber höchstens Gemüsefetischisten einleuchten dürfte. Das von Lückenfüllern später bereinigte »Something« wurde 1969 die erste von Harrison geschriebene Beatles-Single und Ende der siebziger Jahre der nach »Yesterday« am zweithäufigsten gecoverte Song der Beatles. Nach der Auflösung der Band 1970 war George Harrison zumindest vorübergehend der erfolgreichste Solo-­Beatle. »My Sweet Lord« war 1971 die meistverkaufte Single und der erste Nummer-eins-Hit eines Ex-Beatle. Leider hatte Harrison beim Komponieren unbewusst wohl noch »He’s So Fine«, einen Hit der schwarzen New Yorker Girlgroup The Chiffons aus dem Jahr 1963, im Ohr und so verlor er Ende der siebziger Jahre die darauffolgende Plagiatsklage. Als er nicht mehr so richtig an seine anfänglichen Erfolge anknüpfen konnte, zog er sich in den achtziger Jahren größtenteils aus dem Musikgeschäft zurück, betätigte sich statt dessen aber sehr erfolgreich als Filmproduzent. Seine 1979 zusammen mit dem Denis O’Brien gegründete Firma Handmade Films produzierte u. a. »Life of Brian«(Terry Jones, 1979), »Time Bandits« (Terry Gilliam, 1981) oder »Withnail and I« (Bruce Robinson, 1987) – drei Klassiker des britischen Kinos und Paradebeispiele schwarzen Humors. Den behielt Harrison wohl bis zum Schluss. 2001 starb der jüngste ­Beatle viel zu früh an Krebs. Er wäre am 25. Februar 80 Jahre alt geworden.