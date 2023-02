BRD plündert fair aus

Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ »Triple-Win-Situation«? Svenja Schulze und Hubertus Heil am Mittwoch in einer Textilfabrik in Accra

Den »Welttag der sozialen Gerechtigkeit« am vergangenen Montag hatten sich die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze und ihr Kabinettskollege für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, ausgesucht, um zu einer fünftägigen Reise in die westafrikanischen Länder Ghana und Côte d’Ivoire aufzubrechen. In Begleitung des Generaldirektors der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Gilbert Houngbo, ging es den beiden SPD-Politikern dabei laut gemeinsamer Presseerklärung vorrangig um einen Eindruck von der Umsetzung des zu Jahresbeginns in Deutschland in Kraft getretenen Lieferkettengesetzes. In Ghanas Hauptstadt Accra stand am ersten Reisetag dann aber das Werben um Fachkräfte für deutsche Unternehmen im Mittelpunkt.

Es ist kaum drei Wochen her, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am selben Ort in einem Hörsaal voller Studenten fragte, wer sich vorstellen könne, mal in Deutschland zu arbeiten – und neben betretenem Schweigen nur ein paar wenige Handzeichen zur Antwort bekam. Heil brachte zur nächsten Runde der Charmeoffensive nun immerhin die Aussicht auf »das modernste Einwanderungsrecht in Europa« mit, das seiner Ankündigung nach noch in diesem Jahr mit dem »Fachkräfteeinwanderungsgesetz« verabschiedet werden soll. In Accra soll zur Anwerbung von Fachkräften dabei ausgerechnet ein Zentrum ausgebaut werden, dessen Kernkompetenz bisher die Betreuung von aus Deutschland »zurückkehrenden« (Schulze) Ghanaern, also von abgeschobenen oder vor einer drohenden Abschiebung ausgereisten Menschen, war. Wie vorteilhaft dieser Prozess bisher für die Ghanaer gewesen sein muss, lässt sich anhand der Ankündigung der Ministerin erahnen, dass man nun »aus dieser Einbahnstraße eine Zweibahnstraße machen und das Zentrum zum gegenseitigen Nutzen weiterentwickeln« wolle.

Deutschland, das zeigen die zahlreichen Ministerreisen in den vergangenen Monaten, muss werben in der Welt. In Ghana und Côte d’Ivoire ging es dabei einmal nicht explizit um Unterstützung gegen Russland oder um neue Energiedeals, sondern um die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit dem wichtigsten aller Rohstoffe: Arbeitskraft. Und so versprachen die reisenden Minister einen »Paradigmenwechsel in der deutschen Migrationspolitik«, in dessen Rahmen auch die Entwicklungspolitik neu ausgerichtet werde. Ziel sei es, »sichere, reguläre und geordnete Migration zum gegenseitigen Vorteil zu nutzen«. Und mehr noch: Daraus, dass Deutschland wie »kaum ein anderes Land in der Welt von der arbeitsteilig globalisierten Wirtschaft« profitiere, ergibt sich für Heil »auch eine besondere Verantwortung: für Menschenrechte, für anständige Arbeitsbedingungen weltweit, für die Globalisierung, die wir fair und nach menschenrechtlichen Standards gestalten wollen«. Warum Heil und Schulze das Werben für das Lieferkettengesetz ausgerechnet mit einem Besuch auf dem größten Markt für Second-Hand-Kleidung in Ghana verbanden, blieb schleierhaft. Passender erschien da schon der zweite Teil der Reise: Aus Côte d’Ivoire stammen 60 Prozent des Kakaos, den die BRD importiert. Ebenso wie in Ghana muss in dem Land jeder fünfte Heranwachsende im Alter von fünf bis 17 Jahren arbeiten.

Weil die westafrikanischen Volkswirtschaften – auch infolge des Imports der besichtigten Lumpen und anderer Billigprodukte aus Europa – am Boden liegen, erkannte Heil in Ghana am Dienstag einen »Überschuss an gut ausgebildeten Menschen«, die keine Arbeit fänden. »Arbeitsmigration kann ein Weg sein, den Arbeitsmarkt zu entlasten«, schlussfolgerte der Minister in dieser Logik. Weil die Weltgesundheitsorganisation WHO aber beispielsweise bei medizinischem Personal in Ghana einen Mangel anmahnt, bemühte sich der Sozialdemokrat, eventuell aufkommende Kritik schon vorab zu entkräften: »Wenn hier der Eindruck entsteht, als würden wir diesem Land kluge Fachkräfte abziehen, dann wäre das ein falscher«, sagte er der dpa. Schulze verwies dazu auf eine Ausbildungsinitiative in Ghana, in die jedoch nur zehn Millionen Euro fließen sollen, und das über drei Jahre verteilt.

Heil erklärte bei der Deutschen Welle dennoch, dass »Fairness der Schlüssel« sei, um eine »Triple-Win-Situation« zu schaffen, bei der Ghana die Jugenderwerbslosigkeit verringere, die jungen Menschen nicht mehr auf die gefährlichen Fluchtrouten durch die Sahara müssten und die BRD Arbeitskräfte bekäme. Mit einem ähnlichen Mix aus Marketingsprech und vorweggenommener Kritik hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) im Dezember in Namibia vor einem »grünen Energie-Imperialismus« gewarnt und von der Elektrifizierung von »Schulen und Kliniken« gesprochen. Den Vorvertrag zum Export der Energieträger aus dem größten Wasserstoffgewinnungsprojekt des Landes unterschrieb fast zeitgleich aber der deutsche Konzern RWE.