Tories gegen Sunak

Wolfgang Rattay /REUTERS Die Luft wird dünn: Der britische Premier Rishi Sunak am 18. Februar in München

Die Gespräche werden weitergehen, verkündete der britische Nordirland-Staatssekretär Christopher Heaton-Harris am Donnerstag abend nach einem »weiteren konstruktiven Treffen« zum Nordirland-Protokoll in Brüssel. Er vertrat den britischen Außenminister James Cleverly, der bei der UN-Vollversammlung in New York weilte.

Seit Jahresbeginn verhandeln London und Brüssel wieder über die Brexit-Sonderregelung für Nordirland. Schon oft wurde eine Lösung versprochen, die soll es nun auch geben: nur noch Kontrollen von Waren, die von Großbritannien über Nordirland weiter in die EU eingeführt werden, aber nicht mehr von solchen, die in der britischen Provinz bleiben; und keine Zuständigkeit der europäischen Gerichte für Nordirland. Dafür lässt London Pläne fallen, wonach es einseitig Teile des Brexit-Vertrags außer Kraft setzen könnte.

Daher regt sich gegen den britischen Regierungschef Rishi Sunak innerparteilicher Widerstand, der seine Zukunft als Vorsitzender der Tories gefährden könnte. »Parteifreund« Jacob Rees-Mogg warf ihm vor, er würde die gescheiterte Brexit-Strategie der ehemaligen Regierungschefin Theresa May imitieren. Bereits zuvor hatte Boris Johnson, der laut einigen seiner Vertrauten an einem Comeback arbeitet, gefordert, Sunak solle den mit der EU ausgehandelten Deal nicht durchziehen.

Rees-Mogg ist der ehemalige Vorsitzende der rechtskonservativen, EU-feindlichen European Research Group (ERG) innerhalb der Tories. Diese Fraktion brachte schon Sunaks Vorgänger zu Fall, und nun positioniert sie sich öffentlich gegen ihn. Am meisten stößt den ERG-Mitgliedern auf, dass Sunak die »Northern Ireland Bill«, ein Gesetz, das im Sommer 2022 noch unter der Johnson-Regierung eingebracht wurde, für ein Abkommen mit der EU opfern möchte. Dieses Gesetz ermöglicht es der britischen Regierung, einseitig Brexit-Regelungen auszusetzen. Die EU warf London damals Bruch internationalen Rechts vor. Auch die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) ist strikt gegen das neue Abkommen – so wie gegen jedes andere zuvor. Parteichef Jeffrey Donaldson traf sich am Dienstag mit Vertretern der ERG in London. Danach sagte er: »Es wurden Fortschritte gemacht, aber es ist noch ein langer Weg.«

Seit Anfang der Woche versucht Nordirland-Staatssekretär Heaton-Harris mit dem EU-Chefverhandler Maros Sefcovic eine Lösung zu finden, nachdem vergangenen Freitag Sunak selbst in Belfast war, sich dort mit den Parteichefs traf und mit leeren Händen zurückkam. Die Botschaft der Unionisten ist klar: Sie werden keine weitere Sonderregelung für Nordirland akzeptieren, denn »viele Menschen starben dafür, dass Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs ist«, betonte der DUP-Abgeordnete Sammy Wilson am Mittwoch im britischen Unterhaus. Rees-Mogg fragte daher, wieso die konservative Regierung so viel Aufwand in Gespräche mit Brüssel steckt, wenn doch die Mehrheit der Brexit-Befürworter in der Partei und die DUP gegen das Abkommen seien.

Die nordirische Vizevorsitzende der republikanischen Partei Sinn Féin, Michelle O’Neill, betonte jedoch gegenüber der Tageszeitung Irish News am Donnerstag, dass sie hoffe, die Situation werde mit einem neuen Abkommen gelöst. Denn die DUP boykottiert seit einem Jahr die politische Arbeit in Belfast – seither kann das Regionalparlament Stormont nicht tagen. Sinn Féin hatte bei den Wahlen im vergangenen Mai erstmals die Mehrheit errungen, die Regionalregierung muss gemäß dem Friedensabkommen von 1998 von Republikanern und Unionisten gemeinsam geführt werden. Von einer Lösung ist derzeit aber nicht auszugehen. Die DUP will das Nordirland-Protokoll gänzlich abgeschafft haben und wird auch mit einem neuen Abkommen nicht in die Regierung zurückkehren. Mehrere Fristen für Neuwahlen wurden seit Oktober verschoben, und erst diese Woche wurde in London ein Gesetz verabschiedet, damit Neuwahlen bis 2024 hinausgezögert werden können.

Für Sunak geht es bei der Protokolldebatte aber um mehr als nur die Zukunft der nordirischen Regierung. Laut Beobachtern wollen 100 konservative Abgeordnete gegen das Abkommen stimmen. Auch von Ministerrücktritten ist die Rede. Sunak könnte dennoch mit Hilfe von Labour das Abkommen durch das Unterhaus bringen. Sich gegen eine derart große innerparteiliche Opposition zu stellen, zeigt aber seine Schwäche und würde wohl sein Ende als Parteichef einläuten.