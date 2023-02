Giffey pocht auf »Klärung«

Stefan Boness/IPON Von lautstarken Forderungen, den Volksentscheid umzusetzen, ließ sich die Senatschefin bislang nicht beeindrucken (Berlin, 1.5.2022)

Die von vielen geforderte Enteignung der Wohnungskonzerne könnte zum Stolperstein für eine Fortsetzung des »rot-grün-roten« Bündnisses in Berlin werden. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska »Bauen, bauen, bauen« Giffey (SPD) machte am Freitag klar, dass das Thema bereits in den laufenden Sondierungen mit den anderen Parteien geklärt werden soll. »Ich bin der festen Überzeugung, dass es zum Umgang mit dem Volksentscheid einer Klärung bedarf«, sagte sie nach dem dritten Sondierungsgespräch zwischen Spitzenvertretern von SPD und CDU, wie der Tagesspiegel online berichtete.

Welche »Klärung« sie anstrebt, ließ Giffey offen. Ihre ablehnende Haltung gegenüber einer Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen hatte sie jedoch schon bereits vor der Abstimmung über den entsprechenden Volksentscheid erklärt. Der Punkt könnte zunächst vor allem die Verhandlungen mit der Partei Die Linke erschweren. Die hatte sich zuletzt öffentlich für Enteignungen stark gemacht und diese als rote Linie in den Gesprächen um die Fortführung der Koalition bezeichnet.

Die Berliner Linke, die als einer der rechtesten Landesverbände gilt, reagierte postwendend auf Giffeys Äußerungen. »Das Wesen von Sondierungsverhandlungen ist, dass ernsthaft verhandelt wird«, erklärte Landeschefin Katina Schubert staatstragend laut Tagesspiegel. Ein erfolgreicher Volksentscheid – die Mehrheit der Stimmen war im September 2021 dafür – binde jeden Senat, »ganz gleich welcher Couleur«. »Die Umsetzung ist Pflicht, da helfen keine persönlichen Junktims«. Es gehe um Vergesellschaftung nach Artikel 15 des Grundgesetzes, sagte Schubert. Tatsächlich sind Volksentscheide im Land Berlin rechtlich nicht bindend.

Das Sondierungsgespräch zwischen SPD und CDU, die den größten Stimmanteil bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar für sich verbuchen konnte, war das dritte und letzte. Die Christdemokraten lehnen ein Enteignungsgesetz kategorisch ab. »Wir haben dazu eine klare Position«, sagte Landeschef Kai Wegner im Anschluss an das Treffen. Er betonte die Gemeinsamkeiten mit der SPD. Beide Seiten besprachen am Freitag die Themen Gesundheit, Wissenschaft und Finanzen.

Am kommenden Montag sollen SPD, Grüne und Linke ein drittes Mal über die Fortsetzung der »rot-grün-roten« Koalition sondieren, ehe sich am Dienstag CDU und Grüne erneut treffen wollen, um die Chancen eines schwarz-grünen Bündnisses auszuloten. Eine Entscheidung darüber, in welcher Konstellation die Parteien eine Koalition verhandeln, wird frühestens in der kommenden Woche erwartet. Mit Spannung wird das amtliche Endergebnis erwartet, das am Montag vom Landeswahlausschuss festgestellt wird. Sollten sich die Grünen noch an der SPD vorbeischieben, die im Moment denkbar knapp vorn liegt, könnte sich die Koalitionsfrage neu stellen.