Im Kreuzfeuer der Bellizisten

leo.fge/aal.photo/imago Auch bei der Demo gegen die »Sicherheitskonferenz« wurde Diplomatie statt Waffenlieferungen gefordert (München, 18.2.2023)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den von der Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Publizistin Alice Schwarzer gestarteten Aufruf zurückgewiesen, er solle sich »an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen setzen«. Er teile die Überzeugung dieses Aufrufs nicht, erklärte Scholz am Donnerstag in der ZDF-Talkshow »Maybrit Illner«. »Der Moment, der eine Friedensperspektive eröffnet, der muss erst entstehen«, erklärte der Kanzler, der ankündigte, »irgendwann demnächst auch mal wieder« mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu telefonieren.

Es war das erste Mal, dass Scholz sich öffentlich zu dem »Manifest für Frieden« äußerte, das innerhalb von zwei Wochen bis Freitag mittag bereits rund 625.000 Personen unterzeichnet hatten. Aufgefordert wird der Kanzler darin auch, »die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen«. Solche Aufrufe, der Ukraine keine Waffen mehr zu liefern, seien »keine Friedensappelle – das wäre Unterwerfung«, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag auf einer Onlineveranstaltung ihrer Bundestagsfraktion.

Wie die von Schwarzer herausgegebene feministische Zeitschrift Emma Mitte der Woche unter Berufung auf eine aktuelle INSA-Umfrage berichtete, stoße das Manifest bei 39 Prozent der Bevölkerung auf Zustimmung und bei 38 Prozent auf Ablehnung. Der Rest sei unentschlossen oder uninformiert. Im Osten Deutschlands unterstützten sogar 48 Prozent das Manifest, in der alten BRD nur 37 Prozent. Die stärksten Befürworter finden sich demnach mit jeweils 67 Prozent bei Wählern von Die Linke und AfD, während Grüne-Anhänger in ebendieser Prozentzahl dem Manifest am deutlichsten ablehnend gegenüberstehen.

Dessen Initiatorinnen rufen derweil gemeinsam mit Brigadegeneral a. D. Erich Vad, einem militärischen Berater der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), für diesen Sonnabend zu einer Großkundgebung am Brandenburger Tor in Berlin auf. Angemeldet sind laut Polizei für die Kundgebung »Aufstand für Frieden« 10.000 Teilnehmer. Der Vorstand der Partei Die Linke unterstützt diese Kundgebung nicht. Begründet wird dies mit vermeintlich fehlender Abgrenzung nach rechts. »Auf unserer Kundgebung ist jeder willkommen, der ehrlichen Herzens für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren möchte«, hatte Wagenknecht in der vergangenen Woche erklärt und hinzugefügt, »rechtsextreme Flaggen oder Symbole« sollten nicht gezeigt werden. Explizit hatte die Abgeordnete zudem vor einer Woche deutlich gemacht hat, »dass Rechtsextremisten, die in der Tradition eines Regimes stehen, das den schlimmsten Weltkrieg seit Menschheitsgedenken vom Zaun gebrochen hat, auf einer Friedensdemo nichts zu suchen haben«.

Doch weiterhin wird insbesondere von Befürwortern des in der Ukraine geführten NATO-Stellvertreterkrieges gegen Russland mit der Behauptung Stimmung gegen die Friedenskundgebung gemacht, dort werde es zu einer »Querfront« mit Faschisten kommen. Von »massiver Beteiligung der Neonaziszene« an der »Pro-Putin Demo« behauptet etwa die als »Faktenchecker« auftretende und im grünliberalen Milieu beliebte Website Volksverpetzer zu wissen. Dass »namhafte Nazis und rechte Organisationen« »massiv« zu der Demo mobilisieren, wie Linke-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank zu Wochenbeginn erklärte, ist derweil nur begrenzt nachweisbar.

So hatte zwar der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla demonstrativ seine Unterschrift unter das Manifest gesetzt. Doch an der Kundgebung werde Chrupalla ebenso wenig teilnehmen wie andere AfD-Spitzenpolitiker, erklärte ein Parteisprecher am Donnerstag auf Nachfrage gegenüber dpa. Die AfD, die sich derzeit als »Friedenspartei« zu inszenieren sucht, veranstaltet statt dessen eigene Kundgebungen in verschiedenen Städten. Offen für die »Querfront« wirbt das Magazin Compact mit Blick auf die Kundgebung. Doch die Mobilisierungsstärke des dem völkischen Flügel der AfD nahestehenden Blattes erscheint fraglich. So waren vor einer Woche in München nur knapp 200 Demonstranten einem gemeinsamen Aufruf von Compact und AfD zu einer Kundgebung anlässlich der Sicherheitskonferenz gefolgt. Schließlich haben eher unbekannte und kleine rechte Zusammenschlüsse wie eine »Freie Jugend« Sachsen, aber auch Teile der »Querdenker«-Szene ihr Kommen angekündigt. Inwieweit es solchen rechten Trittbrettfahrern gelingen kann, das Bild der Kundgebung mitzuprägen, hängt insbesondere von der Mobilisierungsfähigkeit linker Friedenskräfte ab.

Am Brandenburger Tor angemeldet ist laut Versammlungsbehörde eine Gegenkundgebung. Dahinter steckt dieselbe Handvoll Leute, die in den letzten Jahren vor allem dadurch auffielen, dass sie als »Antiverschwurbelte Aktion« in Echsenkostümen gegen Coronamaßnahmenkritiker protestiert hatten. An einer Demonstration, auf der weitere Waffenhilfe für einen Sieg der Ukraine gefordert wurde, beteiligten sich am Freitag nachmittag in Berlin nach jW-Schätzung bis zu 6.000 Personen. Darunter waren die Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour sowie die SPD-Vorsitzende Saskia Esken.