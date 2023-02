Frischer Wind in der Geopolitik

Ju Peng/imago images/Xinhua Entspannt am Strand: Chinas Präsident Xi Jinping (r.) mit Indiens Premier Narendra Modi im indischen Chennai (Oktober 2019)

Indien hat sich erneut enthalten, als die UN-Generalversammlung am Donnerstag (Ortszeit) ihre jüngste Resolution zum ­Ukraine-Krieg verabschiedete. 141 von 193 UN-Mitgliedstaaten stimmten dafür, Russland zum Abzug seiner Truppen aus der Ukraine aufzufordern und auf Grundlage der Souveränität und der territorialen Integrität aller Staaten eine Friedenslösung voranzubringen. Vorschläge für eine politische Lösung des dem Krieg zugrundeliegenden Konflikts, wie sie Chinas neues Zwölf-Punkte-Papier präsentiert, enthält die Resolution der UN-Generalversammlung nicht.

Entsprechend äußerte Indiens UN-Botschafterin Ruchira Kamboj, ihr Land halte zwar selbstverständlich an den Prinzipien der UN-Charta fest. Doch müsse man fragen: »Kann irgendein Prozess, der eine der beiden Seiten nicht einbezieht, jemals zu einer glaubwürdigen und aussagekräftigen Lösung führen?« Das sei wohl nicht der Fall. »Wir werden immer Dialog und Diplomatie als den einzig gangbaren Ausweg fordern«, teilte Kamboj mit. Und deshalb stimme Indien der jüngsten, von der Ukraine sowie der EU formulierten UN-Resolution, die klare »Grenzen beim Erreichen unseres ersehnten Ziels eines dauerhaften Friedens« aufweise, nicht zu.

Ob – und wenn ja, inwieweit – Indien Chinas Zwölf-Punkte-Plan unterstützen wird, muss sich dennoch erst zeigen. Die beiden Staaten haben im vergangenen Jahr ihre traditionelle Rivalität zwar zurückgestellt, um den westlichen Druck, Russland zu isolieren, abzuwehren. In Luft aufgelöst hat sich die Konkurrenz zwischen ihnen dadurch aber nicht. Neu-Delhi unternimmt außerdem eigene Anstrengungen, zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln; so hielt sich erst vor kurzem der Nationale Sicherheitsberater Ajit Doval zu Verhandlungen in der russischen Hauptstadt auf.

Am Mittwoch publizierte die Tageszeitung Indian Express einen Beitrag des Außenpolitikexperten C. Raja Mohan, der darauf hinwies, der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Wochenende, der bald darauf geplante Besuch von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie das G20-Außenministertreffen Anfang März böten Indiens Ministerpräsident Narendra Modi gute Gelegenheiten, sich diplomatisch mit der Suche nach einer Lösung für den Ukraine-Krieg zu profilieren. Profilieren? Genau das. Denn, auch darauf wies Raja Mohan hin, für Modi wie auch für Chinas Staatschef Xi Jinping bietet der Einsatz für die Beendigung des Kriegs die Chance, die »Großmachtbeziehungen neu zu justieren« und »die eurasische Geopolitik neu zu ordnen«. Es geht also – für Indien wie für China – durchaus auch um Machtpolitik.