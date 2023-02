»Krass unsoziales« Angebot

Ying Tan/IMAGO/NurPhoto Fortsetzung folgt: ÖPNV-Streik in Köln am 14. Februar

Als »krass unsozial« bewertete die Gewerkschaft Verdi die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der »Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände« angebotenen Entgelterhöhungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Drei Prozent mehr zum 1. Oktober 2023 und zwei Prozent zum 1. Juni 2024 sowie eine »Inflationsausgleichsprämie« von insgesamt 2.500 Euro lägen weit unter dem Nötigsten, sagte Verdi-Chef Frank Werneke nach den Verhandlungen am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam. »Die Konsequenz ist: Die Warnstreiks werden ausgeweitet.«

In Nordrhein-Westfalen ruft Verdi alle Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf, berichtete der WDR am Freitag. Es werde unter anderem zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Gestreikt werden soll auch an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf.

Verdi fordert in der Entgeltrunde gemeinsam mit dem Beamtenbund 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro plus pro Monat, um für die unteren Lohngruppen eine überproportionale Erhöhung zu erreichen. Diese soziale Komponente fehle im Angebot der Gegenseite, kritisierte Werneke. »Eine Einmalzahlung ist nicht nachhaltig. Die Preise bleiben auch dann noch hoch, wenn die Prämien längst nicht mehr wirken.« Als unsozial wertete er die Idee, über einen Zusatztarifvertrag etwa Gehaltssenkungen für Krankenhausbeschäftigte zu ermöglichen. Die Jahressonderzahlung in Verwaltungen soll dagegen so erhöht werden, dass Amtsleiter und andere Führungskräfte profitieren, Beschäftigte der unteren Lohngruppen kaum. Es sei offenkundig nicht angekommen, dass überall im öffentlichen Dienst händeringend Nachwuchskräfte gesucht würden. Denen müsse materiell etwas geboten werden. Ende März wird weiterverhandelt.

Rund 100 Kommunalpolitikerinnen und -Politiker der Partei Die Linke haben sich in einem gemeinsamen Aufruf hinter die Lohnforderungen der Gewerkschaft gestellt. »Zur Gegenfinanzierung müssen endlich die Reichen und Vermögende in unserem Land stärker an den Kosten der Krisen beteiligt werden.«