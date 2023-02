Asylrecht wiederherstellen

Sarah Silbiger/REUTERS

Verschiedene Aktivistengruppen haben am Donnerstag (Ortszeit) vor dem Weißen Haus in Washington gegen die geplante Verschärfung des Asylrechts protestiert. »Wir sind hier, um Präsident Biden zu sagen, dass das Thema Asyl den Menschen wichtig ist«, erklärte Bilal Askaryar von der Kampagne »#WelcomeWithDignity«. Laut der neuen Regelung würden Migranten, die auf ihrem Weg in die USA nicht zunächst Asyl in einem Transitland beantragen, künftig abgewiesen werden. Zudem bestünde nach der Abschiebung ein fünfjähriges Wiedereinreiseverbot. (jW)