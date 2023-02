Nichts zu holen

Berlin. Deutsche Boxerinnen und Boxer werden bei den anstehenden Weltmeisterschaften nicht an den Start gehen. Das bestätigte Sportdirektor Michael Müller vom Deutschen Boxsportverband der dpa. Ein Start sei aus trainingsmethodischen Gründen ausgeschlossen, erklärte Müller. Die deutsche Boxriege will sich auf das europäische Olympiaqualifikationsturnier im Juni im polnischen Krakow konzentrieren. Bei den Weltmeisterschaften der Frauen im März in Indien und der Männer im Mai in Usbekistan werden keine Punkte für Paris 2024 vergeben, da die IBA seit 2019 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) suspendiert ist. (dpa/jW)