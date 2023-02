Doppelt hält besser

Alan Lee/Photosport/AP/dpa Nicht zu früh, nicht zu spät: Panameña Lineth Cedeño feiert ihren Siegtreffer gegen Paraguay (22.2.2023)

Öfter mal was Neues. Bis Donnerstag morgen fand in Neuseeland sechs Tage lang das »Women’s World Cup Play-off Tournament« statt, bei dem sich zehn Nationen aus sechs Kontinenten um die letzten drei Tickets für die 9. Frauen-WM stritten, die ab dem 20. Juli einen Monat lang in Aus­tralien und eben Neuseeland ausgetragen wird. So ein Play-off-Turnier gab es noch nie, und man liegt nicht ganz falsch, wenn man es als eine Art Reparationszahlung der FIFA an die WM-Ausrichter begreift. Die hatten nämlich ursprünglich auch die Rechte für die Frauen-U20-WM im vergangenen Jahr akquiriert. Da wegen der Pandemie jedoch die U20-Edition 2020 in Costa Rica ins Pharmalabor fiel, hielt sich der Weltverband nicht mehr an die Verträge, beraubte die Ozeanier und schickte die Juniorinnen-WM zurück an die Reiche Küste. Nun sollte der »neue Wettbewerb« als Generalprobe für die WM herhalten. Da sieben Matches nicht eben viel sind, nahmen Neuseeland (als Gastgeber) und Argentinien (eingeladen) noch »außer der Reihe« teil, das heißt, einige Partizipanten mussten nebenbei noch freundschaftsspielen. Sie sehen, am Spritzensee in Zürich macht man sich wirklich Gedanken. Was die Australier von dieser Klamotte halten, ist nicht direkt überliefert. Zu einem Freundschaftsspiel reiste deren Frauen-Auswahl jedenfalls nicht an.

Kurz vor Schluss

Gespielt wurde in Hamilton und Auckland. Zum Auftakt verpasste Haiti dem Senegal ein 4:0. Für die Karibik-Kickerinnen schnürte Roselord Borgella (Dijon FCO) vor 925 Zuschauern nach rund einer Stunde binnen drei Minuten einen spielentscheidenden Doppelpack. Kamerun, bei den letzten beiden Weltmeisterschaften jeweils Achtelfinalist, maß sich mit Thailand. Auch die Changsuk (Kriegselefanten) waren erst zweimal bei einer WM dabei, Endstation war immer in der Gruppenphase. 2015 reichte es zumindest für den ersten Sieg (3:2 gegen die Elfenbeinküste). Vor 1.021 Zuschauern hielt Thailand lange mit, doch auch dieses Spiel (2:0) wurde zehn Minuten vor Schluss mit einem Doppelpack entschieden. Es traf die 33jährige Gabrielle Onguéné, die den Großteil ihrer Karriere in Russland verbracht hat, sie spielt seit 2017 für ZSKA Moskau.

Chinese Taipei (Taiwan) hatte gleich bei der ersten WM 1991 das Viertelfinale erreicht, sich anschließend aber nie wieder für eine WM qualifiziert. Das sollte nun anders werden. Die Gegnerinnen kamen aus Paraguay. Eine Viertelstunde vor Schluss führte Taiwan noch mit 2:0, dann wurde alles anders. Erneut ein Doppelschlag, noch dazu von Verteidigerinnen: Erst traf Dulce Quintana, dann Lice Chamorro. In der letzten Minute der Nachspielzeit schoss Hsin-Hsuan Pao einen Strafstoß in die Wolken. Im Elferballern traf Taiwan erst nur den Pfosten, später parierte die Torfrau der Gua­raní, Alicia Bobadilla, einen Penalty von wiederum Hsin-Hsuan Pao, der jedoch wiederholt werden musste. Auch den zweiten Versuch parierte Bobadilla. Ein Doppelpack der anderen Art. Paraguay gewann vor 804 Zuschauern vom Punkt mit 4:2. Panama hatte vor 746 Zuschauern und einem frühen Treffer von der für Pachuca spielenden Marta Cox keine Probleme gegen Papua-Neuguinea (2:0).

Pelikane füttern

In den Finals um die WM-Tickets behielten allesamt die Außenseiterinnen die Oberhand. Kamerun hatte zwar vor 1.132 Zuschauern durch Ajara Nchout (Atlético Madrid) in Minute 89 noch gegen Portugal ausgeglichen. Doch in der Nachspielzeit gab es noch einen Handelfmeter, den Carole Costa kaltschnäuzig zum 2:1-Siegtreffer für die Ibererinnen verwandelte. Auch das Match zwischen Chile und Haiti (1.157 Zuschauer) war dramatisch. Nachdem die 19jährige Melchie Dumonay (neben der Kolumbianerin Linda Caicedo aktuell die beste Balltreterin der Welt) bereits die Pausenführung besorgt hatte, erhöhte sie in Minute 98 auf 2:0. Der Anschlusstreffer drei Minuten später durch María José »Cote« Rojas kam zu spät. Das letzte Ticket schnappte sich vor 476 Zuschauern das Team aus Panama. Die Partie gegen Paraguay wurde wie das Auftaktspiel von der Ukrainerin Katerina Monsul geleitet (versteckte Botschaften). Der einzige Treffer in einem ausgeglichenen und umkämpften Match gelang Lineth Cedeño 15 Minuten vor dem Schlusspfiff.

Fazit: Es gibt drei neue WM-Debütantinnen, und Haiti und Panama sind völlig im Fußballrausch. Es war das beste »Women’s World Cup Play-off Tournament« aller Zeiten! Portugal trifft bei der WM u. a. auf die USA, Haiti auf England und die Panameñas dürfen sich etwa mit Brasilien messen. Und die weltbeste Torfrau, Christiane Endler, kann im chilenischen Winter Pelikane füttern. Es gibt Schlimmeres.