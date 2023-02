Scheiße und aufregend

Felix Kästle/dpa Vor allem Nichtwissen belastet: Physische und psychische Probleme in den Wechseljahren betreffen fast alle Frauen

Von Hitzewallungen, Depressionen und den körperlichen Veränderungen von Frauen in den Wechseljahren wird in der Öffentlichkeit kaum geredet – oft nicht einmal unter Frauen in der Menopause. Und schlimmer noch: »Ärztinnen und Ärzte können keine Beratung geben, weil sie es nicht abrechnen können«, erklärte die Autorin des Buches »Die gereizte Frau«, Miriam Stein, Ende Januar gegenüber Deutschlandfunk Kultur. »Aus dem einfachen Grund, weil es im deutschen Krankenkassensystem keine Abrechnungsnummer gibt.«

In den USA haben sich nun Hollywoodstars wie Gwyneth Paltrow und Naomi Watts oder auch die Entertainerin Oprah Winfrey dem Thema angenommen und versuchen dabei gleich noch, Kapital aus dieser neuen Öffentlichkeit für sich zu schlagen. So bietet Schauspielerin Watts eine ganze Produktpalette vom Spezialgleitmittel bis zur Haarkur an, während Extennisstar Serena Williams für ein veganes Nahrungsergänzungsmittel wirbt, das nach ihren Worten »für Frauen über 40 das Spiel wendet«. Die Königin der Vermarktung ist vermutlich Paltrow mit ihrem Kräuter-Vitamin-Cocktail »Madame Ovary« (Frau Eierstock). Ein Monatsvorrat des Nahrungsergänzungsmittels, das für einen »sanften Übergang« in die Zeit nach der Menopause sorgen soll, ist auf ihrer Website für umgerechnet 85 Euro zu haben.

Als Menopause wird streng genommen das Jahr nach der letzten Monatsblutung einer Frau bezeichnet – sie ist der Endpunkt eines viel längeren Zeitabschnitts. Davor liegt die Perimenopause, die letzte Phase der Fortpflanzungsfähigkeit. In dieser Zeit treten allgemein die lästigsten Symptome auf: von Nachtschweiß und Hitzewallungen bis hin zu Schlaflosigkeit, Haarausfall, Angstzuständen, starken Blutungen und geringem Sexualtrieb. Bei manchen Frauen kann diese Phase bis zu ein Jahrzehnt andauern. Studien zufolge erleben fast alle Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens eines der Symptome von Wechseljahren.

Ein Fünftel aller Frauen erleidet »richtig furchtbare, schwere« gesundheitliche Beeinträchtigungen während der Wechseljahre, wie Gynäkologieprofessorin Wen Shen von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore AFP erklärte. Dies gehe so weit, dass die Betroffenen sich bei der Arbeit kaum konzentrieren könnten und Beziehungen in die Brüche gingen. »Im Grunde genommen ruiniert es ihr Leben«, schilderte Shen. Sie befürwortet die Öffentlichkeitskampagne der Stars.

Relevanter ist dagegen der feministische Kampf gegen das Stigma an und für eine Enttabuisierung dieser Phase. »Es ist alles, es ist überall. Und es ist alles auf einmal«, so beschrieb beispielsweise die US-ägyptische Feministin Mona Eltahawy den Zustand für Frauen in der Menopause. Sie hatte das Thema im vergangenen Jahr in den Fokus ihrer publizistischen Arbeit gerückt und unter anderem in ihrem Essay »Menopause ist scheiße. Menopause ist aufregend« verarbeitet. Aber sie beschränkt sich nicht auf Öffentlichkeit, sondern will damit auch die Möglichkeiten des antipatriarchalen Kampfes ausloten, indem sie fragt: »Was wäre, wenn die Wechseljahre nicht eine Abrechnung mit dem Verlust dessen sind, was uns vom Patriarchat als Macht für cis Frauen erklärt wurde – Jugend, Fruchtbarkeit, Mutterschaft – und dass wir statt des Gefühls, unsichtbar gemacht worden zu sein, weil das, was uns für das Patriarchat begehrenswert machte, nun ›verloren‹ ist, statt dessen das Gefühl haben, dass wir endlich sichtbar sind?«