Kräftig durchgerührt

mufkinnphotos/IMAGO/aal.photo Keine Alternative: Protest gegen den antifeministischen »1.000-Kreuze-Marsch« (München, 3.10.2022)

Was haben Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache, der Angriff auf die Arbeit von Gleichstellungsbeauftragten, Gehsteigbelästigung vor einer Schwangerschaftskonfliktberatung und organisierte Angriffe auf Frauen und queere Menschen gemeinsam? Sie alle werden als Beispiele für antifeministische Vorfälle benannt bei der online verfügbaren »Meldestelle Antifeminismus« der Amadeu-Antonio-Stiftung. Dort können seit Beginn des Jahres anonym oder unter Angabe von Kontaktdaten antifeministische Vorfälle gemeldet werden. Die Meldenden können angeben, ob sie weitere Beratung wünschen und ob sie strafrechtlich Relevantes bei der Polizei angezeigt haben.

Ziel ist laut Stiftung, »die Auswirkungen des breiten gesellschaftlichen Antifeminismus anhand konkreter Daten sichtbar (zu) machen«. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den strukturellen Auswirkungen, denn es gehe darum, »Antifeminismus in seiner Relevanz für antidemokratische und menschenfeindliche Bestrebungen mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken«. So soll die Datensammlung ausgewertet werden und in einer Chronik dargestellt werden. Dabei sollen aber keine Namen von Personen veröffentlicht werden, wie die Stiftung in der Rubrik »Antworten auf Vorwürfe gegen Meldestelle Antifeminismus« auf ihrer Webseite versichert. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben« durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Die Meldestelle sieht sich vielen Vorwürfen ausgesetzt, insbesondere in der politischen Rechten wurde da von Denunziation oder einem »Petzportal« gesprochen. Daher folgten in der vergangenen Woche auch die erwähnten »Antworten auf die Vorwürfe«.

Doch die Kritik an dem Projekt kann nicht damit abgetan werden, dass eben genau jene Kreise, die Feminismus ohnehin ablehnen, diese äußern. Denn auch aus dezidiert feministischer Perspektive erscheint die Meldestelle mindestens suspekt. Diese Bedenken beginnen bei der zugrunde gelegten Definition. So mag eine Abgrenzung des Begriffs Antifeminismus gegen sexistische Vorfälle oder misogyne, also frauenfeindliche Verhaltensweisen schwierig sein, von einer Einrichtung, die eben diesen Begriff im Namen trägt, muss man sie aber dennoch erwarten dürfen. Statt dessen wird folgendes subsumiert: »Der Begriff ›Antifeminismus‹ fasst Diskriminierungsformen zusammen, die sich gegen Emanzipationsbestrebungen, gegen Geschlechtergerechtigkeit und gegen körperliche sowie geschlechtliche Selbstbestimmung richten. Dazu gehören Attacken gegen Frauen, die frauenfeindlich bzw. misogyn sind, sowie queerfeindlich und transfeindlich motivierte Attacken. Doch es geht nicht nur um einzelne Übergriffe, sondern auch um Antifeminismus als organisierte politische Bewegung.«

Ob einem frauenfeindlichen Angriff immer auch ein antifeministisches Denkmuster zugrunde liegt, lässt sich anhand dieser relativ schwammigen Definition schlecht bewerten. Und natürlich ist es für eine gesellschaftliche Betrachtung des Phänomens wichtig, auch vermeintlich kleine gegen Frauen gerichtete Attacken wie Aufkleber oder Flugblätter zu registrieren. Trotzdem irritiert, dass potentiell tödliche, körperliche Angriffe, Verschwörungserzählungen, Hassrede und Flugblätter als Beispiele in einer bloßen Aufzählung aneinandergereiht werden. Eine Einordnung fehlt ebenso wie eine Gewichtung und lässt Betroffene eher ratlos zurück. Für einen Teil der Beispiele ist eine Meldestelle, noch dazu anonym genutzt, viel zu wenig. Da bedarf es eines Ausbaus von Beratungs- und Anlaufstellen, in denen Betroffenen konkret geholfen werden kann. Bei einem anderen Teil der Beispiele erschließt sich sofort, warum eine Meldung als Denunziation aufgenommen wird. Dadurch wird der Begriff Antifeminismus als wichtige Strömung innerhalb der rechten Ideologie verwässert.

Die Ablehnung des Feminismus und der Errungenschaften einer starken Frauenbewegung nimmt seit einiger Zeit deutlich zu, das darf nicht einfach abgetan werden. Die Gefährlichkeit dieser Ideologie zeigte sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt bei den tödlichen rechten Attentaten von beispielsweise Utøya (2011), Halle (2019) und Hanau (2019). In allen Fällen fanden sich in den Pamphleten und Aussagen der Attentäter neben rassistischen auch frauenfeindliche Auslassungen. Um dieses Phänomen einerseits zu beschreiben und dann andererseits auch gezielt zu bekämpfen, braucht es Instrumente, die antifeministische Vorfälle klar abgrenzen von den Auswirkungen und Folgen der patriarchalen Gesellschaft. Auch das Patriarchat gilt es zu bekämpfen, allerdings wird man weder dem Kampf gegen eine männerdominierte Gesellschaft noch dem gegen Antifeminismus gerecht, wenn alles in einem Topf kräftig durchgerührt wird.