Der von der MFG-Filmförderung Baden-Württemberg gestiftete Thomas-Strittmatter-Preis wurde im Rahmen eines festlichen Empfangs am Rande der 73. Berlinale an die Autorinnen Mascha Schilinski und ­Louise Peter für ihr Drehbuch »The Doctor Says I’ll Be Alright, But I’m Feelin Blue« vergeben. Ausgewählt wurde es in einem anonymisierten Verfahren aus über 50 Einreichungen von einer dreiköpfigen Fachjury. Die Geschichte zeichne »ein mentales Sittenbild von vier Generationen«, heißt es in der Jurybegründung. Mit 20.000 Euro gehört der alljährlich verliehene Thomas-Strittmatter-Preis zu den höchstdotierten Auszeichnungen für Drehbuchautoren in Deutschland. (jW)