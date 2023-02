Ein Puppenaltersheim

Benjamin Baltimore / 2022 Rectangle Productions - Close Up Films - Arte France Cinéma - RTS Radio Télévision Suisse - Tournon Films Alle unter einem Dach – die Puppenspieler

Kinogänger haben heutzutage die Wahl zwischen Pornographie und Moralpornographie. Die unzähligste Verwurstung altbekannter Narrative mit dem immerselben Gut–Böse unter verschiedenen Markennamen gilt nicht nur für Hollywood. Auch die sommerliche Aperol-Spritz-Komödie und das internationale Arthousegeplätscher handeln die immerselben Routinen ab, produzieren nur Markenware, aber eben anders moralisierte. Was bei der Berlinale zu denken ist – von Ukraine-Krieg bis Genderklo, von Hafermilch bis Revolution – wird auch in Sundance, Cannes, Venedig usw. gedacht. Dem Kinogänger stellt sich also die Wahl: Nichtwählen oder Grüne Jugend. »Avatar 5« oder identitätspolitische Langeweile.

Die Feststellung, dass das für Filmfestspiele maßgefertigte Rentnerkino von Regisseur Philippe Garrel – angesichts seiner zeitlosen Qualitäten – im Kontext der Berlinale eine geistige Erfrischung ist, spricht für sich. »Le grand chariot« (Der Große Wagen) heißt das aktuelle Werk des 73jährigen, das von dem Dreigenerationenhaushalt einer Puppenspielerfamilie handelt. Alle wohnen und arbeiten unter einem Dach: Großmutter, Vater und Kinder. Die Kompanie fertigt ihre Puppen selbst, Oma näht Kleider, der enthusiastische Vater leitet das Geschäft wirtschaftlich und künstlerisch.

Garrel, der zuletzt 2020 mit »Das Salz der Tränen« bei der Berlinale antrat, gönnt sich diesmal die eindeutige autobiographische Herrlichkeit, den totalen inzestuösen Brainfuck. Er, der als Sohn des Schauspielers und Widerstandskämpfers Maurice Garrel in Paris aufwuchs, nennt seine Hauptrolle Louis und lässt sie von seinem leiblichen Sohn Louis spielen. Garrels Töchter Esther und Lena spielen die Töchter. Von außen in den Familienband geschlichen kommt Pieter alias Damien Mongin, ein junger Maler und Puppenspieler. Er und der Tod verändern den Kurs des Gauklerklans nachhaltig.

Unter der Riege des sanften Patriarchen gefällt sich die Familie selbst sehr gut in ihrer Erzählung vom richtigen Leben im falschen. Sie sind in allen Generationen links. Oma (Francine Bergé) war im Widerstand, die Enkelinnen spielen Aktivismus bei der feministischen Gruppe Femen (deren reale Gründerin und Hauptfiguren übrigens alle längst vor Kriegsbeginn aus der Ukraine flüchteten). Selbst erwirtschaften sie sich den Lebensunterhalt durch Theatervorstellungen, die legendär und von Jung wie Alt gut besucht sind. Garrel filmt vor und hinter den Kulissen des Archetypentheaters durchaus rührende Szenen mit den ihren Puppen ähnelnden Menschen. Den Herzinfarkt des Vaters sieht man aus der Perspektive des Kasperls.

Ohne idealistisches Zugpferd bröckelt das Lebensmodell des fahrenden Volkes. Die Tournee kann nicht stattfinden, die eh schon zweifelnden Jungen verlassen das sinkende Schiff. Liebesaffären produzieren die nächste Generation, das moderne Leben fordert kein Bekenntnis, keine Tradition, keine Treue. Die Puppenbühne frisst der Regen, Louis und Pieter tauschen Frauen. In jedem Familienfilm darf als tragikomisches Element die Alzheimerfigur nicht fehlen – hier muss sie ans Grab pissen. Jaja, den Kreislauf des Lebens, den Großen Wagen und seine astrologischen Relationen, alle soliden Beobachtungen über Arbeit, Lieben und Sterben hat der Filmemacher voll drauf. Es darf nicht vergessen werden, dass er hier sein gediegenes Handwerk verteidigt. Das »Künschtler«-Dasein liegt eben im Blut der Garrels und wird zwangsvererbt, inklusive aller Widrigkeiten des Subventionsbetriebs (in diesem Fall handelt es sich um eine Arte-Produktion).

Garrels spröde Altersweisheit, seine geilende Sentimentalität tut im Abgleich mit all der kontemporären Altklugheit, all dem vorgezeichneten Bedeutungsgeplänkel aus dem Parteibüchlein der Kulturkaste aber tatsächlich gut. Routinierte Dialoge, gediegene Schnitte, präziser Rhythmus – was will man mehr verlangen als bürgerlichen Trost? Das Sanatorium ist bestes Kino der Jetztzeit.