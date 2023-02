Blockbildung im Internet

IMAGO/NurPhoto »Splinternet« im Alltag: Kabel für die Verbindung ins World Wide Web in Dhaka, Bangladesch

Zweieinhalb Tage lang diskutierten Vertreter aus verschiedenen Weltregionen in dieser Woche in Paris über Regeln für große Onlineplattformen. »Internet for Trust« war die Konferenz überschrieben, und laut der Generaldirektorin der UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), Audrey Azoulay, war die Veranstaltung Teil eines Prozesses, der darauf abzielt, das Internet global mit Mindeststandards zu regulieren. Bis Mitte des Jahres sollen entsprechende Richtlinien für Regierungen und Regulierungsbehörden erarbeitet werden.

Schließlich gingen von der Macht der größten Onlinedienstleister – gemeint sind etwa US-Konzerne wie Meta, Apple und Microsoft, aber auch chinesische Firmen wie Alibaba oder Baidu – große Risiken aus. Die Plattformen dieser Dienstleister seien »zunehmend Orte von Desinformation, Hassrede, Verschwörungstheorien und weiteren demokratiefeindlichen Inhalten«, heißt es auf der Konferenzwebsite. Man könne es »nicht privaten Unternehmen überlassen, dieses existentielle Problem selbst zu lösen, da ihre Geschäftsmodelle weiterhin auf Klicks abzielen, manchmal um jeden Preis, und sensationellen Inhalten Vorrang vor verifizierten Informationen geben«, ließ sich Azoulay zitieren.

Die Themenvielfalt der Pariser Debatten war groß, es ging um Content Moderation, Datenschutz, Transparenz, die Rechte geschädigter Nutzer, künstliche Intelligenz, die Einbindung der Jugend und vieles mehr. Dass am Ende des Prozesses ein wirkungsvolles Regelwerk steht, auf das sich die relevanten Akteure einigen können, ist allerdings unwahrscheinlich. Denn Digitalpolitik ist in zunehmendem Maße auch Geopolitik, wie nicht zuletzt die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine zeigen, bei denen etwa Cyberattacken und das Ringen um die Kontrolle über digitale Infrastrukturen eine große Rolle spielen.

Die Beherrschung eines großen Teils der weltweiten Informationssysteme hat zuletzt auch als Säule der globalen US-Dominanz an Bedeutung gewonnen. Und die Kommunikationsinfrastruktur ist längst zentraler Gegenstand des Wirtschaftskriegs gegen China geworden, wie etwa der Ausschluss chinesischer Anbieter wie Huawei von Telekommunikationsmärkten in den USA und der EU zeigt. Auch ist zuletzt immer mehr vom »Splinternet« die Rede, einem in geopolitische Machtblöcke gespaltenen Web. Und die Zahl der politisch motivierten Internet-Shutdowns und autoritären Contentbeschränkungen steigt mehreren Erhebungen zufolge seit Jahren deutlich an.

Dabei ist das Ringen um Macht im digitalen Raum längst keine exklusive Angelegenheit der Großmächte mehr. Immer mehr untergeordnete Staaten entwickeln Strategien digitaler Außenpolitik – so etwa die BRD: Am Donnerstag hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) einen ersten Konsultationsprozess zu der im vergangenen Jahr angekündigten »internationalen Digitalstrategie« gestartet. Auch hier geht es entsprechenden Kommunikationen des Ressorts zufolge darum, die internationalen Regeln für das World Wide Web zu gestalten und Standards für die Digitalwirtschaft nach eigenem Gusto zu etablieren. Die weiteren Inhalte sollen im Rahmen der Konsultationen festgelegt werden.

Passend dazu hat am Mittwoch die Otto-Brenner-Stiftung eine Studie veröffentlicht, die einmal mehr belegt, dass wirtschaftliche Interessen bei der Regierungsberatung hierzulande gegenüber Einflüssen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft deutlich überwiegen – und dass diese Unwucht im BMDV von Minister Volker Wissing (FDP) besonders groß ist.

So wünschenswert wirksame internationale Standards für nutzerstarke Plattformen wie Facebook, Twitter oder Tik Tok also wären, es ist nicht die Zeit für eine globale Integration der geopolitisch bedeutenden Informationsmärkte. Die Zeichen stehen auf Blockbildung, und die macht auch vor dem Internet nicht halt. Schon der Rednerliste der UNESCO-Konferenz war zu entnehmen, dass eine blockübergreifende Verständigung kaum gelingen kann. So fanden sich dort einerseits zahlreiche Vertreter aus den USA, Konzerne wie Meta konnten sogar eigene Repräsentanten in den Panels plazieren. Für Experten aus anderen geopolitisch relevanten Staaten wie China oder Russland gab es hingegen keinen Raum.