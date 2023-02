Wichtig fürs Viertel

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Sie kämpfen seit Jahren: Die Beschäftigten von »Galeria Karstadt-Kaufhof« (hier 2020 für das Lindencenter in Berlin)

Kurze Überraschung zu Beginn des Aktionstags von Verdi gegen die Schließung der Galeria-Warenhäuser. Die Türen der Filiale im Ringcenter auf der Grenze der Berliner Bezirke Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg sind mit rot-weißem Flatterband verschlossen. Macht Verdi jetzt ernst? Nein. Noch nicht. Die Absperrung hatte andere Gründe. Eine der drei schweren Türen ist weiterhin geöffnet.

Dass die Beschäftigten in den Ausstand treten werden, ist sicher. Das machte auch Conny Weissbach, die bei Verdi im Bezirk Berlin-Brandenburg den Fachbereich Handel leitet, gegenüber den demonstrierenden Betriebsräten der Berliner Filialen auf der Kundgebung vor dem Ringcenter deutlich. Wann, ist noch offen. Aber die Streikbereitschaft ist groß. Die Belegschaft des Warenhauses im Ringcenter wird sich auf jeden Fall beteiligen, wie Betriebsrätin Yvonne Neumann gegenüber jW versicherte. Sie selbst ist seit 38 Jahren dabei. Zu DDR-Zeiten arbeitete sie im Warenhaus Konsument am Anton-Saefkow-Platz, das nach der Wende von Kaufhof übernommen wurde und 2006 an die Ringbahn umzog. Hier ist Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) nun der größte Mieter. »Ohne uns stirbt das Viertel aus«, so Neumann. Umliegend gebe es viele Pflegeheime, deren Bewohner mit ihren Angehörigen hier einkauften, Kleidung anprobierten und die Beratung in Anspruch nähmen. Und natürlich gebe es auch eine große Laufkundschaft, insbesondere am Nachmittag. »Wir sind ein Arbeiterviertel.«

Deshalb findet man in dem Warenhaus an der Ringbahn auch keine Luxusshops, auf die Galeria etwa in allerbesten Lagen der Metropolen setzt. Aus Unternehmensperspektive ist das vermutlich ein Minuspunkt. Wie das Handelsblatt bereits im November vorrechnete, sei in Berlin nur das Haus am Alexanderplatz – wegen Umsatzstärke und seiner »A-Lage« – unantastbar. Welche Warenhäuser nun geschlossen werden sollen, behält die Geschäftsleitung von Galeria Karstadt-Kaufhof weiterhin für sich. Das Management wolle nun erst im März oder April Auskunft darüber geben, sagte Conny Weissbach zu den Demonstranten auf dem Gehweg. Verdi Berlin-Brandenburg fordert den Erhalt aller neun Kaufhäuser in Berlin und der beiden Brandenburger Standorte.

Die Auswirkungen etwa auf den umliegenden Einzelhandel, nachdem ein Galeria-Kaufhaus geschlossen wurde, könne man am Beispiel des Lindencenters in Berlin-Hohenschönhausen sehen, sagte Gewerkschafterin Conny Weissbach am Donnerstag gegenüber jW. GKK hatte das Warenhaus 2020 im Insolvenzverfahren geopfert. Im Rahmen eines »Letter of Intent«, den im August des gleichen Jahres der damalige Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller, Galeria Karstadt-Kaufhof GmbH und die Eigentümerin Signa Real Estate unterzeichneten, wurden die Bauvorhaben von Signa an den Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen geknüpft. Verdi fordert nun eine Neuauflage des »Letter of Intent«, der diesen Sommer seine Gültigkeit verliert.

Gehören die Warenhäuser nicht längst der Allgemeinheit? Schon bevor GKK Ende Oktober erneut Insolvenz anmeldete, waren bereits 680 Millionen Euro im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds in das Unternehmen geflossen. In einem ersten Schritt müsste der Staat Kredite an Bedingungen knüpfen, sagte Weissbach im Gespräch mit dieser Zeitung. Außerdem muss Eigentümer René Benko investieren.

Das ist ungefähr auch das, was der frühere Leiter der Bundesfachgruppe Einzelhandel, Orhan Akman, der sich zunächst erfolgreich gegen die Kündigungen seiner Gewerkschaft gewehrt hat und für den Bundesvorstand kandidiert, am Mittwoch im Interview mit dem Manager-Magazin kritisierte. Aufgrund der Insolvenz im Schutzschirmverfahren werde der Staat von den gezahlten Krediten voraussichtlich wenig Geld zurückbekommen. Hätte der Staat die Warenhauskette mit einem weiteren Kredit unterstützt und sich dafür den Zugriff auf Immobilien gesichert, wäre der Konzern jetzt entweder nicht erneut insolvent beziehungsweise der Staat nicht leer ausgegangen. Aus Sicht von Akman hätte Verdi hier Druck machen müssen.