Kommunisten auf der Straße

Valery Melnikov/IMAGO/SNA

In Russland und weiteren früheren Sowjetrepubliken wurde am Donnerstag der »Tag des Verteidigers des Vaterlandes« gefeiert. Wie in Moskau (Foto) gab es Kundgebungen und Demonstrationen linker Gruppierungen und Parteien. Ursprünglich war der Feiertag 1922 von Lenin als »Tag der Roten Armee« eingeführt worden. Das Datum geht zurück auf den 23. Februar 1918 – damals wurden in Petrograd und Moskau erstmals in größerem Umfang Soldaten rekrutiert und gegen deutsche Truppen eingesetzt. (jW)