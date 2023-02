Wir müssen reden

Duisburg. Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, dass sich der Deutsche Fußballbund in heiklen politischen Fragen mit der Bundesregierung austauscht. »Es ist immer gut, wenn der DFB sich mit uns über solche Fragen unterhält«, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im ZDF vor dem Frauenländerspiel zwischen Deutschland und Schweden in Duisburg. Der Kanzler war auf ein mögliches Sponsorenengagement der saudiarabischen Tourismusbehörde für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft im Sommer angesprochen worden. (dpa/jW)