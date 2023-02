Forschung endet tödlich

Luis Barron/IMAGO/ZUMA Wire Kein Einzelfall: Der Journalist Rodolfo Montes protestiert gegen die Ermordung seiner Kollegen (Mexiko-Stadt, 24.8.2022)

Der erste – dieses Jahr. Abisaí Pérez Romero ist im laufenden Jahr der bisher erste mutmaßlich ermordete Journalist in Mexiko. Am Sonntag, dem 12. Februar, verschwand der Journalist und Aktivist in der Gemeinde Tula de Hidalgo und wurde einen Tag später leblos neben einer Landstraße aufgefunden. Todesursache: ein stumpfer Schlag ins Gesicht.

Der Student berichtete über den Extraktivismus in den Peripherien der Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Der benachbarte Bundesstaat Hidalgo werde als Mülleimer für den Distrito Federal benutzt, bemerkte Romero. Er analysierte die Auswirkungen des gigantischen Abwassertunnels im Mezquital-Tal und forschte zu den Folgen der regionalen Mülldeponie in der Gemeinde Dendhó und denen der Kläranlage von Atotonilco. Das Mezquital-Tal in Hidalgo ist aufgrund seiner Abwässer- und Abfallproblematik als eine der »Umwelthöllen« Mexikos bekannt. Der 29jährige arbeitete an einem Atlas für Umweltgerechtigkeit sowie am Programm zur Dokumentation von ­sozio-ökologischen Konflikten mit, wie das Rektorat der Autonomen Universität von Mexiko-Stadt (UACM) in einer öffentlichen Erklärung zum Tod ihres Studenten bekannt gab.

Mexiko ist der tödlichste Ort der Welt für Journalisten. 17 verloren im vergangenen Jahr ihr Leben, 12 davon direkt aufgrund ihrer Arbeit, so die Organisation Articulo 19. Seit Beginn der Aufzeichnungen gab es kein Jahr mit mehr getöteten Medienschaffenden. Die Aufklärungsrate geht gen Null.

»Seit einer unserer Genossen vor einem Jahr nach einer Kundgebung ermordet wurde, war Abisaí bewusst, dass er mit seinem Journalismus und Aktivismus gefährlich lebt«, sagte seine Freundin und Kollegin Monika Streule, die als Stadtforscherin in Mexiko arbeitet, am Dienstag abend bei einem Telefonat mit junge Welt. Jesús Bañuelos Acevedo wurde im Protestcamp gegen die Mülldeponie in der Gemeinde Dendhó am 20. Juni 2022 von einem bewaffneten Kommando ermordet, die Tat blieb bis heute straffrei. Romero hätte gewusst, dass er sich exponierte mit seinen Artikeln, dem Dokumentarfilm und seinem Youtube-Kanal, aber es sei ihm wichtig gewesen, dass die Themen seiner Arbeit nicht in Universitätskreisen bleiben, sondern auch die Betroffenen erreichen. »Wir hatten gemeinsam an einem Podcast gearbeitet, haben die Interviews mit Experten und Betroffenen schon aufgenommen.« Der Aktivist sei an der Vernetzung verschiedener indigener und Umweltorganisationen beteiligt gewesen, die gegen die Megaprojekte in der Region kämpfen. Trotz der bekannten Gefahren hatte niemand mit seinem Tod gerechnet. Ihres Wissens nach sei er nicht bedroht worden, doch »die Verwicklungen der staatlichen Behörden, nationaler und internationaler Konzerne und dem organisierten Verbrechen mögen keine Öffentlichkeit«, so Streule.

Zunächst sprachen die Behörden von einem »Überfall« auf den 29jährigen. Seine Familie machte jedoch stutzig, dass seine Wertsachen nicht gestohlen, sondern bei ihm gefunden worden waren. Daraufhin deklarierten die Behörden den Tod als Fahrradunfall und wollten den Fall schließen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft von Hidalgo wurde nach der Autopsie ausgeschlossen, dass die Leiche Spuren von Gewaltanwendung aufwies. Demnach wurde festgestellt, dass die Todesursache ein subdurales Hämatom war, das auf einen Schlag ins Gesicht infolge eines Sturzes aus »eigener Körperhöhe« zurückzuführen ist.

Doch wie so oft in Mexiko wurde ein Foto vom Tatort geleakt. Dieses Foto spreche gegen die Theorie der Behörden, Romero sei »vom Fahrrad gefallen«. Das Bild zeige ihn, als sei er auf die Knie gesackt und nach hinten gefallen, sagte seine Kollegin Streule, die das Foto gesehen hat, im jW-Gespräch. »Wer fällt so vom Fahrrad?« Seine Familie, die Universität und verschiedene Umweltverbände fordern in einem offenen Brief die Aufklärung des Todesfalls. Streule wird den Podcast fertigstellen und veröffentlichen, das hätte Romero so gewollt.