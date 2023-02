Selbstverständlich verhalten

Polymath Pictures Streifen durch die Großstadt und mehr: Bawa (Riyo David) und Bambino (Tope Tedela)

Es gibt Filmtitel, die skizzieren nur einen Sachverhalt. Manche wollen ein einziges Wort zu einer auratischen Ampel machen, die das Werk mit Wesenhaftigkeit beleuchtet. Dann sind da die, die sich auf das glatte Eis der metaphorischen Sinngebung begeben. »All the Colours of the World Are Between Black and White« von Babatunde Apalowo gehört zweifellos zu dieser Sparte. Schlau wird hier mit einem scharfen, gefahrvollen Kontrast gedroht, zwischen dessen Extremen ein Regenbogen baumelt. Dieser Kitsch täuscht ein wenig, zum Glück.

Bambino (Tope Tedela) arbeitet für einen Lieferdienst und kommt auf seinem Motorrad viel in Lagos herum. Die freie Zeit verbringt er in einem Zimmer, in dem die Wände große Ohren haben. Manchmal klopft es auch an der Tür und andere Menschen treten ihm mit ihren Anliegen zu nahe. Einmal bittet eine ältere Nachbarin um etwas Geld und bringt zum Dank frisch Gekochtes vorbei. Diese Gabe weist er zwar nicht zurück, rührt sie aber auch nicht an und geht statt dessen zur Imbissbude runter. Auch die gut aussehende Tochter dieser Nachbarin (Martha Orhiere) bedrängt ihn häufiger als ihm eigentlich lieb ist. Sie ist ihm überhaupt nicht unsympathisch, aber beide wissen, dass ihre Mutter sie vorschiebt, weil sie in ihm ein passables Eheobjekt sieht.

Bambino ist also ein sehr einzelgängerischer und wortkarger Mensch, und das bärenhafte, latent gernervte Phlegma dieser Figur wird von Tope Tedela ideal verkörpert. Auf seinen Kurierfahrten lernt er Bawa (Riyo David) in einem Wettbüro kennen. Hier fließt die Zuneigung weniger gehemmt, die beiden unternehmen viel und streifen immer häufiger durch die Großstadt am Meer.

Dabei ist die Stimmung in »All the Colours …« immer verhalten, seine Abfolgen entspannt und elliptisch rhythmisiert. Interieurs sind auf Tür, Bett, Vorhang, Tisch, Fenster konzentriert, der Bildraum in halbnahen Einstellungen verengt, die Körper werden außerdem oft von Objekten und dem Bildrand kaschiert. Aus nur wenigen Daten und zurückhaltend eingesetzten Leitmotiven entsteht so ein lockeres Erzählgewebe um zweieinhalb Hauptfiguren. Zunächst scheint von Bawa Gefahr auszugehen, aber die Andeutung von Betrug oder Hinterlist dient nur dem dramaturgischen Aufschub. Letztlich ist er der Treiber in dieser Beziehung. Dabei zeigt sich in einer Szene in einem Restaurant mit bodentiefen Fenstern und Betontresen auch ein überraschendes soziales Gefälle, denn Bawa tritt da deutlich souveräner auf.

Homosexualität ist in Nigeria bekanntlich stark tabuisiert, trotzdem wird hier in Hinblick auf Atmosphäre und erotische Energie klar zu ihren Gunsten inszeniert. Es wird dabei nicht verschwiegen, dass es in dem westafrikanischen Land nicht viel braucht, um heftige antischwule Übergriffe zu provozieren. Unzweifelhaft hat dieser Film Apalowo und den Darstellern Mut abverlangt. Dennoch hat der Regisseur stolz auf das gänzlich Nigerianische dieser Produktion hingewiesen. Seitenblicke hat er sich trotzdem erlaubt, denn bei aller Spezifik folgt dieser Film erzählerisch durchaus einem internationalen Stil (von Psychologisierung).