Extrem und autoritär

Tayfun Salci/IMAGO/ZUMA Wire »Auf Schritt und Tritt widersetzen«: Streik von Feuerwehrleuten vor dem Unterhaus in London (6.12.2022)

Die britische Regierung boxt ihr Antistreikgesetz durch die Instanzen. Am Dienstag fand die zweite Lesung im House of Lords statt, der zweiten Kammer des Parlaments. Das Unterhaus hatte Ende Januar bereits zugestimmt. Derweil wächst die Kritik an dem Gesetz, auch die Berater der Regierung lehnen es ab. Und ein weiteres Gesetz zur Verhinderung von Protesten wurde am Dienstag im Oberhaus abgelehnt.

Während der Debatte warf Rita Margaret Donaghy (Labour) der Regierung vor, sie habe das Antistreikgesetz nur entworfen, um davon abzulenken, dass sie nichts gegen die Teuerungskrise tue. Selbst liberale Abgeordnete kritisierten das Vorgehen der Regierung.

Kurz vor der Eröffnung der Diskussion wurde eine Studie des parlamentarischen Regelungsausschusses (RPC) veröffentlicht. Dieser hatte Mitte Januar kritisiert, dass die Regierung die Prüfung der Gesetzesfolgen unterlassen habe. Die Veröffentlichung solcher Ergebnisse ist vor Gesetzesdebatten im Unterhaus üblich. Im Herbst war eine Prüfung des ersten Entwurfs des Antistreikgesetzes zu dem Schluss gekommen, dass es dadurch nicht zu weniger, sondern zu mehr kleineren Streiks kommen werde. Der nun endlich veröffentlichte RPC-Bericht kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Hauptproblem sei eine »unzureichende Bewertung der Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf kleine und kleinste Unternehmen«, heißt es da. »Während die in der Folgenabschätzung enthaltene Analyse klar dargelegt ist, verwendet das Ministerium Annahmen, die nicht durch Beweise gestützt werden.« Im übrigen habe die Regierung den Entwurf nicht fristgemäß vorgelegt, die rechtlich vorgeschriebene Folgenabschätzung sei deshalb nicht gewährleistet gewesen.

Paul Nowak, Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbands TUC, nannte es gegenüber der Webseite Left Foot Forward bezeichnend, dass das unabhängige Kontrollgremium der Regierung dem Gesetzentwurf eine rote Karte gegeben habe: »Die Minister versuchen, die Parlamentarier und die Öffentlichkeit über diese drakonische Gesetzgebung im Dunkeln zu lassen.«

Trotz der Warnungen des RPC geht das Gesetz nun in die Phase der »Committee Stage«, in der Änderungsvorschläge vorgebracht werden können. Sie beginnt am 9. März.

Vom Gesetz direkt betroffen wären die britischen Feuerwehren. Der Generalsekretär der Feuerwehrgewerkschaft FBU, Matt Wrack, sagte am Dienstag: »Wenn Feuerwehrleute und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes das nicht gewählte Oberhaus anrufen müssen, um ihre grundlegenden demokratischen Rechte zu verteidigen, ist das ein Zeichen dafür, wie extrem und autoritär diese Gesetzgebung ist.«

Wrack betonte, die konservativen Tories hätten keine Ideen, wie sie gegen die Teuerungen vorgehen könnten und versuchten daher, »die Löhne niedrig zu halten, indem sie die demokratischen Rechte der arbeitenden Bevölkerung unterdrücken«. Er kündigte weitere Protestaktionen der Feuerwehren an, die der Gewerkschaft im Januar ein Streikmandat erteilt hatten: »Wir werden uns dieser Gesetzgebung weiterhin auf Schritt und Tritt widersetzen.«

Bei einem anderen Gesetz zur Einhegung von Protesten musste die Regierung am Dienstag eine bittere Niederlage im House of Lords einstecken: Mit dem »Gesetz zur öffentlichen Ordnung« will die Regierung der Polizei mehr Macht bei der Eindämmung von Protesten geben, doch es wurde in acht Abstimmungen abgelehnt. Die Abgeordneten lehnten zentrale Maßnahmen des Entwurfs in der dritten Lesung ab: Die Polizei soll Aktivisten nicht ohne Verdacht stoppen und durchsuchen dürfen, wie es die Regierung wünscht. Auch der Vorschlag, Demonstrierende wegen »langsamen Gehens« verhaften zu lassen, wurde zurückgewiesen.

Das Gesetz wird nun zurück ins Unterhaus gehen, wo Änderungen diskutiert werden müssen, bevor es wieder ins Oberhaus zurückkehrt. Die Gewerkschaften hoffen, dass auch das Antistreikgesetz im Oberhaus auf derartigen Widerstand stoßen und sein Inkrafttreten dadurch verzögert wird.