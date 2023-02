»Kapitalismuskritik soll vermieden werden«

imago stock&people Die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache in Dortmund (2012)

Im Rat der Stadt Dortmund ist ein Bürgerantrag von 15 Menschen abgelehnt worden, bei dem es um die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache ging. Sie möchten die ständige Ausstellung »Widerstand und Verfolgung in Dortmund 1933–1945« im ehemaligen Gestapo-Gefängnis erhalten und befürworten eine weitere zur Geschichte der Insassen. ­Worum geht es Ihnen dabei?

Wir wollen die bisherige Ausstellung zur Rolle der Eliten bewahren. Zudem soll das geplante Projekt der Darstellung des Geschehens in dem Polizeigebäude von 1933 bis 1945 verwirklicht werden.

Was fehlt in der geplanten neuen Ausstellung Ihrer Meinung nach?

Dort wird offengelassen, welche Rolle Industrielle wie Albert Vögler oder Fritz Springorum, letztlich die ganze Ruhrlade (Vereinigung von Ruhrindustriellen von 1928 bis 1939, jW) mit ihren Mitgliedern, spielten. Diese Leute waren an unfassbaren Verbrechen beteiligt, von denen sie auch profitierten. Die Opfer der Sklavenarbeit wurden nie ernsthaft entschädigt. Die Täter aus den Reihen der Eliten heute nicht zu benennen, das läuft auf ihre rückwirkende Freisprechung hinaus.

Das neue Konzept sieht doch aber vor, die zahllosen Opfer zu würdigen.

Das genügt nicht. Es ist üblich geworden, an die Opfer zu erinnern, aber die Täter – nicht nur Polizisten, sondern die wirklich Mächtigen, also die Hintermänner und ihre Nachfolger – zu schonen.

Wie begründet die Stadt Dortmund ihre Entscheidung, also die Ablehnung Ihres Antrags?

Wer sich nach dem Grund des bevorstehenden Paradigmenwechsels der Gedenkarbeit in Dortmund und im Land NRW erkundigt, bekommt häufig zu hören: Das »politische Engagement« der deutschen Großunternehmen beim »Aufstieg des Nationalsozialismus« werde in der Geschichtswissenschaft als »eher gering« eingestuft. Und weiter: Zentral sei das, was der US-Professor Henry Turner 1985 an Forschungsergebnissen vorlegte. Diese »Ergebnisse«, sind mehr als 35 Jahre alt und vor allem längst widerlegt, auch von maßgeblichen bürgerlichen Historikern wie Adam Tooze.

Was sagen deren Forschungsergebnisse aus?

Tooze schrieb lange nach Turner über das wenig bekannte »Spenden-Rendezvous« Hitlers mit der Schwerindustrie drei Wochen nach der Machtübergabe, am 20. Februar 1933. Er verwies darauf, dass »Krupp und Konsorten« nie gezwungen ­worden seien, sich dem ­gewalttätigen Antisemitismus oder den ­Eroberungsplänen der Nazis anzuschließen.

Ungeachtet Ihrer Kritik ist Dortmund eine Stadt mit vielen vorbildlichen Gedenkprojekten wie dem neuen Mahnmal am Phönixsee, das an die Opfer der Zwangsarbeit erinnert.

Das stimmt. Aber im aktuellen Fall geht es darum, dass hier Kapitalismuskritik vermieden werden soll. Der genannte Turner hatte geschrieben, der Kapitalismus sei kaum mehr zu verteidigen, wenn sich bestätigen sollte, dass dieses System den Faschismus hervorgebracht hat. Das ist bezeichnend.

Gibt es vergleichbare Entscheidungen in anderen deutschen Städten?

Es zeigt sich: In ganz Deutschland wurden und werden die politische Bildung und Erinnerungsarbeit von Kapitalismuskritik gereinigt. Das begann mit der sogenannten Wende 1990 in Ostdeutschland, setzte sich in NRW fort, und nun erleben wir es überall. Beispielsweise heißt es im Münchener »NS-Dokumentationszentrum«, in dem die Grundfinanzierung der NSDAP durch reiche Hitler-Fans durchaus vermerkt wird: »Die Partei wurde zwar von Teilen des Bürgertums und der Industrie unterstützt, zentral für ihren Aufstieg waren aber die Spenden- und Einsatzbereitschaft ihrer Mitglieder.« Das ist Geschichtsrevisionismus – anders kann ich es nicht nennen.