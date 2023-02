Aufgabe erfüllt

imago images/Xinhua Bauarbeiten am Atomkraftwerk Buschehr im November 2019

Der Iran ist wieder einmal nur noch eine Handbreit davon entfernt, Atomwaffen zu produzieren, behaupten dieser Tage aufgeregte Medien. Das hat nichts mit Journalismus und alles mit Politik zu tun. Denn dass Teheran aus technischen Gründen auf absehbare Zeit – die Rede ist von mehreren Jahren – keine nuklearen Waffen herstellen könnte, gibt beispielsweise auch US-Außenminister Antony Blinken regelmäßig zu, wenn er gleichzeitig behauptet, dass der Iran bereits genug angereichertes Uran für mehrere Atomwaffen besitze. Blinken hätte diese wichtige Einschränkung nicht einmal nötig, aber er versäumt sie fast nie. Er scheint die Hitze, an deren Erzeugung er selbst mitwirkt, unter Kontrolle halten zu wollen. Das spricht ein wenig auch für ihn, aber vor allem für den Ernst der Lage.

Aktuell ergab sich erneuerte Aufregung, als das Nachrichtennetzwerk Bloomberg am Sonntag meldete, Inspektoren der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hätten in der vorigen ­Woche festgestellt, dass im Iran Uran auf einen Reinheitsgrad von 84 Prozent angereichert worden sei. Ungefähr bei 90 Prozent entsteht waffenfähiges Uran.

Die Bloomberg-Meldung bezog sich nicht etwa auf einen aktuellen Bericht der IAEA, sondern auf private Mitteilungen von zwei namenlos bleibenden »hochrangigen Diplomaten« an das Netzwerk. Ob es sich dabei um Inspektoren handelte, blieb unklar. Dass die Offenheit der Wiener Behörde die Eigenschaften eines Scheunentors mit denen eines Siebs vereinbart, ist allgemein bekannt. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi kommentierte denn auch lediglich, ihm seien »Medienberichte aus jüngster Zeit bekannt, die sich auf den Grad der Urananreicherung im Iran beziehen«. Die IAEA befinde sich in Gesprächen mit dem Iran über die Ergebnisse der letzten Inspektionen.

Wo die Messungen vorgenommen wurden, steht nicht in der Bloomberg-Meldung. Allerdings gibt es dafür überhaupt nur zwei Möglichkeiten: die Anreicherungsanlagen in Natanz und bei Fordow. Für Fordow spricht, dass es dort im Januar öffentlich ausgetragene Kontroversen zwischen dem Iran und der IAEA um Inspektionsergebnisse gab.

Zu der Bloomsberg-Meldung am Sonntag gab es umgehend einen offiziellen Kommentar des Sprechers der Atomenergieorganisation des Iran, Behrus Kamalwandi. Die Meldung ziele darauf ab, »die Realitäten zu entstellen«, erklärte Kamalwandi. Die Existenz derartiger Partikel sei »ein völlig normales Problem im Lauf der Urananreicherung« und könne momentan sogar auftreten, wenn angereichertes Uran in die Zentrifugenketten eingespeist wird. Worauf es ankomme, sei das Endprodukt, und Iran habe niemals einen Anreicherungsgrad von 60 Prozent überschritten.

Zugleich wiederholte Kamalwandi die bekannten schweren iranischen Vorwürfe gegen die IAEA: Über derartige Unstimmigkeiten informiere die Wiener Behörde normalerweise nicht die Öffentlichkeit, sondern strebe eine interne Klärung an. Das Vorgehen im aktuellen Fall zeige wieder einmal, dass die IAEA unglücklicherweise ihre professionelle und unparteiliche Haltung aufgegeben habe. Die Behörde versorge absichtlich westliche Medien mit technischen Informationen und werde dadurch »zweifellos diese wichtige internationale Organisation noch weiter diskreditieren«.

Sachlich hat, soweit zu erkennen, niemand den technischen Ausführungen Kamalwandis widersprochen. Zur Anreicherung wird gasförmiges Uran mehrmals durch lange Zentrifugenreihen getrieben. Unbestritten ist, dass dabei hohe Messungsschwanken auftreten. Dass der Iran wirklich angereichertes Uran mit einem Reinheitsgrad über 80 Prozent herstellen will, ist angesichts der häufigen Inspektionen so gut wie ausgeschlossen.

Die Fakten sind klar, die Meldung von Bloomberg scheint schon wieder aus der Welt. Zwei Tage leistete sie der Propaganda gute Dienste. Das muss reichen. 99 Prozent des Publikums der westlichen Medien könnte man über das iranische Atomprogramm fast alles erzählen.