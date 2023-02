Blinken macht Druck

Socrates Baltagiannis/dpa Linke Proteste gegen Krieg und den Besuch des US-Außenministers in Athen am Dienstag

US-Außenminister Antony Blinken ist am Dienstag abend in Athen ein Empfang anderer Art bereitet worden: Hunderte Demonstranten zogen mit roten Fahnen vor die US-Botschaft und forderten den Austritt Griechenlands aus der NATO und ein Ende von kriegerischen Interventionen. Organisiert worden war die Demo von verschiedenen linken Gruppen, unter anderem vom Jugendverband der Kommunistischen Partei. Der Staat fuhr ein erhebliches Aufgebot an Einsatzkräften auf.

Zuvor hatte Blinken im Rahmen seiner Europareise sowohl den rechten griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis als auch Außenminister Nikolaos-Georgios Dendias getroffen. Die Begegnungen wurden wegen des derzeitigen Konflikts zwischen Athen und dem NATO-Partner Türkei mit Spannung erwartet. Entsprechend rief der US-Außenminister die griechische Regierung am Dienstag zu Geduld auf. Blinken, der am Sonntag auch die türkische Erdbebenregion besucht hatte, erklärte, die schnelle Hilfe aus Griechenland sei sehr gut aufgenommen worden.

Die Außenminister nutzten die Gelegenheit, um die militärische Zusammenarbeit zu vertiefen. Dendias erklärte, die »strategischen Beziehungen« zwischen den beiden Ländern zeigten »das anhaltende Interesse der USA an unserer Region mit Blick auf Zusammenarbeit und Verteidigung«. Man werde unter anderem über »die Durchsetzung des Völkerrechts und den Kampf gegen den Terrorismus, humanitäre und ökologische Herausforderungen sowie die Beziehungen zwischen den Völkern« sprechen.

Blinken dankte Griechenland für seine »unerschütterliche Unterstützung« der Ukraine, auch wenn Athen erst Ende Januar beispielsweise die Lieferung von »Leopard«-Panzern an Kiew ausgeschlossen hatte – unter anderem mit der Begründung einer Bedrohung durch die Türkei. Der US-Außenminister hob die Bedeutung des Hafens von Alexandroupolis hervor. Dieser habe sich zu »einem wichtigen strategischen Knotenpunkt« entwickelt, über den unter anderem »Verteidigungswaffen, Lastwagen und Artillerie für die in Ost- und Nordeuropa operierenden US-Militäreinheiten sowie für die NATO-Verbündeten« geliefert würden.

Bei seinem Besuch in Ankara am Montag hatte Blinken Wogen zu glätten – im Kriegsbündnis gibt es Unmut über die türkische Blockadehaltung mit Blick auf den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands. Washington unterstützt die Aufnahme der beiden Länder, sie solle »so schnell wie möglich« geschehen, sagte Blinken bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Montag.

Zugleich bekräftigte er die Bereitschaft, der Türkei »F 16«-Kampfjets zu liefern. Der US-Kongress verhindert den Verkauf seit einer Weile, und es wird spekuliert, dass Washington den Erhalt der Kampfflugzeuge an eine Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands knüpfen könnte.

Die türkische Regierung warnte jedoch am Montag davor. Die NATO-Mitgliedschaft der beiden nordischen Länder und die Lieferung der »F 16« seien »zwei verschiedene Dinge«, so Cavusoglu bei einer Pressekonferenz mit dem US-Kollegen. Der Türkei dürften »nicht die Hände gebunden sein«.

Ganz zufrieden dürfte man in Washington nach den Besuchen also nicht sein. Hinzu kommt: In diesem Jahr soll sowohl in Griechenland als auch in der Türkei gewählt werden. Der Konflikt zwischen beiden Ländern bietet jenen, die sich in einer geopolitisch allgemein angespannten Situation »Sicherheit« auf die Fahne schreiben, viel Raum zur Profilierung. Der Streit könnte weiter angeheizt werden. Das ist zwar nicht im Interesse der USA, aber ihre Möglichkeiten zur Vermittlung innerhalb des eigenen Bündnissystems scheinen ganz offensichtlich an Grenzen zu stoßen.