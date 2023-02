»Die Leute gehen jedes Mal fassungslos raus«

imago/ITAR-TASS

An diesem Sonnabend sprechen Sie im Berliner »Refugio« bei einer Veranstaltung zur Blockade Leningrads im Zweiten Weltkrieg. Was ist der Anlass?

Ursprünglich wurde die Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Beginns der Belagerung Leningrads durch die Wehrmacht konzipiert. Diese Blockade begann bekanntlich im September 1941 und dauerte bis zum Januar 1944. Die erste Veranstaltung in Bremen hatte im September 2021 noch stattfinden können, die weiteren wegen der Coronapandemie dann nicht mehr. Erst im vergangenen Jahr war es wieder möglich, und zwar in Kassel, Siegen und Paderborn. Und jetzt in Berlin.

Was steht an dem Abend auf dem Programm?

Mir geht es vor allem um die Beschreibung der Besatzungszeit. Deshalb trage ich fast nur aus Originaldokumenten vor, es gibt dazu kaum Kommentare von meiner Seite. Unter den Dokumenten sind auch Zeugnisse von Kulturschaffenden jener Tage. Während der Belagerung gab es ja weiterhin ein kulturelles Leben.

Gezeigt werden auch originale filmische Dokumente.

Ja. An diese Filmsequenzen aus dem belagerten Leningrad bin ich über den 2013 verstorbenen Schriftsteller und Übersetzer Peter Urban gekommen, der russische Literatur, zum Beispiel Anton Tschechow, ins Deutsche übersetzt hat. Peter hatte gute Kontakte nach Russland und kam so an die Filme heran. Heute sind die teilweise auf Youtube zu finden. Es sind Filme vom Anfang bis zum Ende der Blockade. Sie zeigen, wie Stadtteile in Trümmer geschossen werden, zeugen vom Hunger, dem Wassermangel, dem Wegschleppen der Verhungerten. Auch vom Widerstand trotz allem. Zu sehen ist auch die Eisstraße über den im Winter zugefrorenen Ladogasee, die sogenannte Straße des Lebens, mit der die Blockade ein Stück weit aufgebrochen werden konnte.

Die Belagerung gilt als eines der eklatantesten Verbrechen der deutschen Wehrmacht. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ganz klar. Das Vorhaben, eine ganze Großstadt auszuhungern, zeugt von einer perfiden Bestialität und ist für mich nach wie vor kaum zu begreifen. Die Belagerung Leningrads gehört zu den größten Kriegsverbrechen, die uns geschichtlich bekanntgeworden sind.

Die Zustände in der Stadt an den etwa 900 Tagen der Belagerung müssen grauenvoll gewesen sein.

Unvorstellbar. Das ist auch das, was beim Publikum der Gedenkveranstaltung ankommt. Die Veranstaltungen sind bisher immer gut besucht gewesen. Und die Leute gehen jedes Mal fassungslos raus. Es ist eigentlich nicht möglich, sich danach noch zusammenzusetzen und zu reden. Die Besucher sind erst einmal entsetzt, weil sie vorher keine Ahnung hatten, was dieses Schlagwort von der Belagerung Leningrads bedeutet, was sich damals tatsächlich in der Stadt ereignet hat.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine steht heutzutage jede Beschäftigung mit Russland, auch wenn es um geschichtliche Ereignisse geht, unter Generalverdacht. Wie geht es Ihnen damit?

Ich weise zu Anfang jeder Veranstaltung darauf hin, dass es sich um eine Gedenkveranstaltung handelt. Zweitens betonte ich, dass es um Leningrad geht, nicht um Sankt Petersburg. Leningrad war eine Stadt der Sowjetunion. Zu den Verteidigern gehörten neben russischen Einheiten auch rechts gerichtete Kräfte des ukrainischen Militärs. Aber auch die deutsche Wehrmacht hat mit ukrainischen Militärs kooperiert, um die Stadt auszuhungern, mit den faschistisch orientierten Bandera-Leuten. Es hat beides gegeben. Aber für ein Publikum ist es wichtig, sich zunächst einmal zu vergegenwärtigen, dass Leningrad – ebenso wie die Ukraine – zur Sowjetunion gehörte.

Von daher ist die rechte Unterstellung – nicht nur seitens der Baerbock-Grünen, sondern leider auch aus Kreisen der Linken –, die Veranstaltung sei Propaganda für Putin, einfach blödsinnig. Zu bedenken ist vielmehr der 2014 im Bundestag mit großem Beifall bedachte Satz des 95jährigen Daniil Granin, der zu den Verteidigern Leningrads gehörte: »An den Wänden des Reichstags waren lange noch die Inschriften unserer Soldaten zu lesen. Eine davon ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: Deutschland, wir sind zu dir gekommen, damit du nicht mehr zu uns kommst.«