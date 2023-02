Wang in Moskau

IMAGO/Xinhua

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Bedeutung der Beziehungen seines Landes zur Volksrepublik China hervorgehoben. »Die internationalen Beziehungen sind heute kompliziert«, sagte Putin am Mittwoch in Moskau anlässlich eines Besuchs des Leiters des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des ZK der Kommunistischen Partei Chinas, Wang Yi. Die Zusammenarbeit zwischen China und Russland auf globaler Ebene sei deshalb »sehr wichtig für die Stabilisierung der internationalen Lage«, sagte Putin laut der russischen Nachrichtenagentur TASS.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern würden sich entwickeln, wie es in den vergangenen Jahren geplant worden sei, erklärte Russlands Staatschef. »Wir erreichen neue Höhen.« Putin betonte, er wolle die Gelegenheit nutzen, »unserem Freund, dem Präsidenten Chinas, Genosse Xi Jinping, die besten Wünsche zu übermitteln«. Putin bestätigte, dass Russland gemäß einer vorherigen Vereinbarung einen Besuch des chinesischen Staatschefs erwarte.

Wie die chinesische englischsprachige Tageszeitung Global Times berichtete, tauschten Putin und Wang ihre Ansichten über den Ukraine-Krieg aus. Wang hatte auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« am Wochenende überraschend erklärt, die Volksrepublik wolle eine Friedensinitiative vorlegen. Im Gespräch mit Putin erklärte der chinesische Topdiplomat, China würdige die von Russland bekräftigte Bereitschaft zu Dialog und Verhandlungen, wie es in einer Stellungnahme des chinesischen Außenministeriums hieß.

Zuvor hatte Wang bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärt, China bleibe »unabhängig davon, wie sich die internationale Lage verändern wird« der »Aufrechterhaltung positiver Trends in der Entwicklung der Beziehungen« zu Russland verpflichtet. Auch in der gegenwärtigen »neuen Ära« hätte die »umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit« eine »hohe Dynamik« bewahrt, so Wang. Er erwarte, sagte er zu Lawrow, »dass wir neue Vereinbarungen treffen werden«.