Knarren statt Kinder

Ulrich Baumgarten/Picture Alliance Sollen sie doch Panzer fressen: Über Rüstungsausgaben wird in der Regierung nicht diskutiert

Im Zweifel einigt man sich auf Waffen. Im Profilierungskrach gelber und grüner Liberaler in der Ampelkoalition spielte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch die Rassismuskarte in Sachen Kinderarmut. Diese sei schließlich »vor allem durch Zuwanderung gestiegen«, erklärte Lindner im Gespräch mit dem Nachrichtenportal T-online. Im selben Interview plädierte der FDP-Chef dann für »mehr Konsequenz im Umgang mit Migranten, die kein Aufenthaltsrecht haben«, also mehr Abschiebungen. Zur Forderung des grünen Koalitionspartners nach einer schnellen Einführung der Kindergrundsicherung sind für Lindner allerdings erst einmal »Prioritäten nötig«. Denn »nicht alles, was wünschenswert ist, geht sofort«.

Was für die Ampelregierung nach einem Jahr drastischer Reallohnverluste und explodierender Preise für Lebensmittel und Energie wünschenswerter ist als die Bekämpfung von Kinderarmut, ist … Mordwerkzeug: Auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Erhöhung des »Verteidigungsetats« gemäß dem Zwei-Prozent-Ziel der NATO in Aussicht. Verteidigungsminister Boris Pistorius plädierte dann am Dienstag für eine Etatsteigerung von zehn Milliarden Euro.

Ein »Schritt in die richtige Richtung«, aber nicht genug für die größte »Opposition«, die lieber rund 15 Milliarden Euro mehr in die Rüstungswirtschaft stecken möchte, wie Haushaltsausschussmitglied Ingo Gädechens (CDU) den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Mittwochausgaben) steckte. Bei den »massiven Verwerfungen innerhalb der Ampel« sei er über die genannten zehn Milliarden Euro aber weniger zuversichtlich, so Gädechens. Auch wenn die Kindergrundsicherung für Bündnis 90/Die Grünen das zentrale sozialpolitische Projekt dieser Legislatur ist – an der Rüstungsfrage sind weder in der Ampel noch in der Union Debatten über Prioritäten entbrannt.

Wo die Prioritäten liegen, werde sich zeigen, erklärte Armutsforscher Christoph Butterwegge am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Man lasse betroffene Familien allein, »die Armut von rund drei Millionen Kindern wird als individuelles Problem abgetan, während Hochrüstung als nationale Herausforderung und militärische Bewährungsprobe gilt«. Es stehe zu befürchten, dass von der Kindergrundsicherung nach der Debatte »nur eine Schrumpfversion« übrigbleibe, »wie schon beim Bürgergeld«, so Butterwegge. Die Finanzierung der Kindergrundsicherung in Frage zu stellen, sei »beschämend«, so die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, am Mittwoch zu jW. Sie sei »verärgert und entsetzt«, dass der FDP-Chef Zuwanderung als Hauptgrund für die gestiegene Kinderarmut nenne. Gründe seien dort zu suchen, wo »Alleinerziehende trotz eines Vollzeitjobs finanziell nicht über die Runden kommen«.

Damit das so bleibt, wollen Kapitalvertreter ans Streikrecht. Das »Arbeitskampfrecht« werde hierzulande »zunehmend unberechenbar«, fabulierte der Hauptgeschäftsführer der »Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände«, Steffen Kampeter, am Mittwoch gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland über Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi. Ein Gesetz müsse klar machen, »dass Arbeitskämpfe Ausnahmen bleiben sollen«. Wachsende Verarmung der Bevölkerung bei gleichzeitigen Rekordgewinnen der Großkonzerne hält Kampeter für recht und billig: Gerade in dieser »geopolitisch und wirtschaftlich komplizierten Lage« müsse »die Balance gehalten werden«.