Amancio Varela tot

Madrid. Amancio Amaro Varela ist tot. Der Ehrenpräsident von Real Madrid starb am Montag im Alter von 83 Jahren. Mit den Madrilenen gewann er einmal den Europapokal der Landesmeister, neunmal die Meisterschaft und dreimal den Königspokal. Für Real schoss er zwischen 1962 und 1976 in 471 Spielen 155 Tore. Er holte außerdem mit Spanien den EM-Titel 1964 (2:1 im Endspiel gegen die UdSSR). Im Halbfinale gegen Ungarn gelang ihm in der Verlängerung das 2:1-Siegtor für die Furia Roja. (sid/jW)