Toller Job

Frankfurt am Main. Nationalspielerin Lina Magull hat erneut einen Mindestlohn für Profifußballerinnen gefordert. »Ein Mindestlohn wäre in meinen Augen angemessen, denn man sollte sich als professionelle Fußballerinnen auf den Sport konzentrieren können«, sagte die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Bayern München der FAZ: »Man sollte die Voraussetzungen schaffen, dass eine Frau, die professionell in der Bundesliga als Fußballerin einen tollen Job macht, genügend Geld erhält, um nicht noch nebenher einen Beruf ausüben zu müssen, damit sie finanziell über die Runden kommt.« (sid/jW)