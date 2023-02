Den musst du machen

Jan Huebner/IMAGO Ganz ruhig: Phillip Tietz zirkelt einen Freistoß ins Tor des FC Hansa (18.2.2023)

Der SV Darmstadt 98 ist besser als der FC Bayern München. Zumindest statistisch: Nach bislang 21 absolvierten Spieltagen hat Darmstadt mehr Punkte geholt als der deutsche Rekordmeister. Während die Lilien die Tabelle der zweiten Liga mit 48 Punkten anführen, haben die Bayern auf Platz eins der Bundesliga nach 21 Spielen nur 43 Zähler geholt.

Natürlich würde der FC Bayern die Darmstädter in einem direkten Duell sehr wahrscheinlich schlagen. Die Zahl zeigt aber, was für eine beeindruckende Saison die Südhessen bislang spielen. In der zweiten Bundesliga ist man seit mittlerweile 20 Partien ungeschlagen. Nur am ersten Spieltag setzte es eine 0:2-Niederlage beim SSV Jahn Regensburg. Seitdem rollt das Team von Trainer Torsten Lieberknecht durch die Liga. Die Pleite gegen Regensburg war bis dato das einzige Spiel, in dem die Darmstädter ohne Torerfolg blieben. Mit gerade einmal 16 Gegentoren ist allerdings die Defensive das Prunkstück: Keine Mannschaft im deutschen Profifußball kassierte bislang diese Saison weniger Treffer. Auch beim 1:0-Auswärtserfolg am Wochenende in Rostock behielt Torhüter Marcel Schuhen eine weiße Weste. Der 30jährige gehört zu den besten Keepern der Liga und ist mit seiner extrovertierten Art einer der Erfolgsgaranten des SVD.

Ein weiterer ist Stürmer Phillip Tietz. Der 25jährige erzielte gegen den FC Hansa per fulminantem Freistoß das Tor des Tages. Es war bereits sein achter Saisontreffer. Damit ist er der beste Torschütze des Teams. Schon in der letzten Spielzeit, als Darmstadt die Relegation nur knapp verpasste, traf Tietz 15mal, gab zudem neun Vorlagen. Tietz, der im Sommer 2021 vom SV Wehen Wiesbaden ans Böllenfalltor wechselte, ist einer der Stürmer, die nicht nur auf den eigenen Torerfolg schielen, sondern sich für die Mannschaft aufopfern: Der gebürtige Braunschweiger geht viele Wege, reißt Lücken und kann auch mal das Spiel im Zehnerraum gestalten. Sein Manko: Bisweilen fehlt ihm vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit. Auch gegen Rostock ließ er eine gute Gelegenheit ungenutzt, Darmstadt schon früher auf die Siegerstraße zu bringen. »Klar, als Stürmer musst du den machen«, sagte Tietz nach dem Spiel bei Sky über seine Chance, bei der er frei vor dem gegnerischen Torhüter den Ball nicht richtig traf.

Am Ende war es egal. Darmstadt holte an der Ostsee den nächsten Dreier – und damit den vierten Sieg im vierten Spiel in diesem Jahr. Bei nun acht Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten 1. FC Heidenheim scheint der Aufstieg in die Bundesliga in greifbarer Nähe. Davon wollen Spieler wie Verantwortliche aber (noch) nichts wissen. Stets wird die Losung ausgegeben, man schaue nur von Spiel zu Spiel. Auch Tietz wollte nach dem Sieg in Rostock das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen. »Wir schauen von Woche zu Woche. Denn wenn man zu weit in die Zukunft blickt, kann man schnell enttäuscht sein, wenn es mal nicht klappt.«

Schaut man nun zum nächsten Spiel, kommt man um das Thema Aufstieg dennoch nicht herum. Denn die Lilien empfangen am Sonnabend abend mit dem Hamburger SV ihren größten Konkurrenten. Vier Punkte liegen die Darmstädter aktuell vor den Hanseaten, drei davon holten sie im Hinspiel, das mit 2:1 gewonnen wurde. Im eigenen Stadion jedoch setzte es vergangene Saison gegen den HSV eine 0:5-Klatsche. Letztendlich war die Höhe der Niederlage mitverantwortlich dafür, dass Darmstadt aufgrund der schlechteren Tordifferenz den dritten Platz noch an die Hamburger abtreten musste.

Die verloren anschließend in den Relegationsspielen gegen Hertha BSC. Es war seit dem Abstieg 2018 der vierte gescheiterte Versuch des HSV, in die Beletage zurückzukehren. Aktuell hat der HSV vier Punkte Vorsprung auf Platz drei, würde also wie Darmstadt direkt aufsteigen. Und wenn es auch manch leidgeprüfter Fan der Lilien noch nicht recht wahrhaben will: Der SV Darmstadt 98 ist vor dem Spitzenspiel der große Favorit auf den Aufstieg.