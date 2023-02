»Mahnwachen in Rostock und Warnemünde«. Anlässlich des Jahrestages des Einmarschs der russischen Armee in die Ukraine rufen wir in Laage und Rostock zu Mahnwachen auf. Wir lehnen Waffenlieferungen ab und fordern Verhandlungen. Unsere Losung ist: Diplomatie statt Krieg! Freitag, 24.2., 14 Uhr in Rostock, Neuer Markt, und 17 Uhr in Warnemünde, Am Strom 59. Veranstalter: Rostocker Friedensbündnis

»Die Wunderwaffe«. Film (BRD/DDR 1989) anlässlich des 125. Geburtstags von Bertolt Brecht. Wie oft fällt ein Soldat und kann wieder in Marsch gesetzt werden? Er wird zuerst bei Verdun und auf dem Soldatenfriedhof Bitburg ausgegraben und schließlich auf ein Schiff gebracht, das mit der Musik von Richard Wagner den Rhein hinunterfährt. Währenddessen wird in Leipzig für die deutsche Einheit demonstriert. Der Film stützt sich auf das Gedicht »Die Legende vom toten Soldaten« von Bertolt Brecht, die Ilias des Homer sowie auf eine Aktion, die im Herbst 1989 unter Mitwirkung von Brechts Tochter Hanne Hiob veranstaltet wurde. Sonnabend, 25.2., 15 Uhr. Ort: Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, München.

»Black History Month: Schwarze Gefangene im KZ-Neuengamme«. Rundgang. Es geht um das Schicksal schwarzer Gefangener. Was ist über diese Menschen bekannt? Wie ist es ihnen im Konzentrationslager ergangen? Freitag, 24.2., 15.15 Uhr. Ort: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Haupteingang, Jean-Dolidier-Weg 75, Hamburg. Veranstalter: VHS Hamburg und KZ-Gedenkstätte Neuengamme