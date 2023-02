Konforme Alternativerzählungen

United Archives/imago Was wäre, wenn die Revolution in Deutschland 1918/19 gesiegt hätte? Für solche Fragen, die die Möglichkeit eines fortschrittlichen Auswegs reflektieren, interessieren sich die Macher der Ausstellung »Roads not Taken« nicht (Spartakisten hinter Barrikaden aus Papierrollen während des Januaraufstands 1919 im Berliner Zeitungsviertel)

Die vom Historiker Dan Diner, dem Projektleiter Fritz Backhaus und seinem Kuratorenteam um Julia Franke, Stefan Paul-Jacobs und Lili Reyels konzipierte Ausstellung »Roads not Taken« im Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin ist sicherlich innovativ und gewagt. Auf 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind rund 500 Objekte aus den Museumsbeständen versammelt. Einige Exponate sind hervorragend gewählt, die Ausstellung auf dem höchsten Stand museumspädagogischer Einsichten. Und sie präsentiert alles andere als trockenen Stoff. Keine langatmige Darstellung eines »So war’s«. Geschichte andersrum ist angesagt.

In der Presse war öfters von kontrafaktischer Geschichtsschreibung zu lesen – »Was wäre wenn?«. Man kennt dies aus BBC- oder Amazon-Serien wie »The Man in the High Castle«, Szenarien, in denen die Nazis den Krieg gewonnen haben. Alternative Geschichtsschreibung ist attraktiv, wie die Verkaufszahlen von Rob Cowleys »Was wäre gewesen, wenn? Wendepunkte der Weltgeschichte« belegen. Im Kern verrät eine solche Narration jedoch mehr über den Geschichte anders Konstruierenden als über die anders konstruierte Geschichte und ihren faktischen Gegensatz. In diesem Wissen, so erklärte der deutsch-israelische Historiker und Mitglied der philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Diner, wolle man auch keine kontrafaktische Geschichtsschreibung liefern. Sicher, es gehe um Wiedergewinnung von Kontingenz, bekunden die Ausstellungsmacher. Man wolle sich aber ganz eng an den historischen Verläufen orientieren, keine Geschichte als irreale Narration erzählen, erklärte Diner bei einer Eröffnungsdiskussion am 21. Januar mit der an der kritischen Theorie orientierten Philosophin Rahel Jaeggi und dem Historiker Lucian Hölscher, der Kosellecks Begriffsgeschichte verpflichtet und mit historischer Zukunftsforschung betraut ist. Beim Ausloten einer historischen Möglichkeit wolle er sich nur etwas über die Brüstung der historischen Fakten und Verläufe lehnen, so Diners Bild, und vor dem Hintergrund eines derart gestützten Ausgangspunktes einen Blick auf einen möglichen anderen, aber nicht völlig irrealen Verlauf werfen.

»Chinesischer Weg« 1989?

Die Frage lautet, was ist die Brüstung? Und: Ist der Blick nicht beschränkt? Hölscher und Jaeggi deuteten eine Ahnung an, blieben aber in der durchaus kontroversen Diskussion im Ungefähren: Die Brüstung ist die Konstruktion eines scheinbar allmächtigen, über die Fakten und Ereignisse verfügenden Historikers, der seine besten, also durchaus kritischen Tage hinter sich hat – und einer konservativen Grundanschauung verpflichtet ist. Diner entstammt der Frankfurter Neuen Linken der 60er Jahre, in der geschichtsphilosophische und radikal kritische Reflexionen üblich waren. Der aktivistische Griff nach der Notbremse im historischen Katastrophenzug, der Schuss auf die Turmuhr, der endlich die Zeit für etwas ganz anderes stillstellt – wie man es in Walter Benjamins Thesen »Über den Begriff der Geschichte« von 1940 lesen kann –, ist Diners Sache nicht und von Kritischer Theorie ist er folglich kaum mehr inspiriert. Jaeggi verwies darauf, dass eine 20jährige Demonstrantin in Lützerath oder ein Berliner Enteignungsaktivist durchaus anders auf historische Ereignis schauten als Diner und die anderen Ausstellungsverantwortlichen.

Beispiel 1989: Hätte eine andere Art der »Wiedervereinigung«, keine De-facto-Annexion der DDR und ein Überstülpen kapitalistischer Verhältnisse und eigentumssichernder bürgerlicher Rechtsformen, heutige Vergesellschaftungsforderungen den Wohnraum betreffend erleichtert? Hölscher erwähnte den dritten Weg der idealistischen DDR-Opposition zwischen bürokratischem Sozialismus und Kapitalismus, der schnell im Wiedervereinigungsgeschehen marginalisiert wurde. Verdrängt bleiben bei dieser Ausstellung tatsächlich die damaligen Vergesellschaftungsforderungen, die Idee von permanenten Runden Tischen als Elementen direkter Demokratie, Rätemodelle ökosozialistischer Art.

Die Ausstellung dreht die affirmative Geschichtsbetrachtung, wonach alles auf die glorreiche friedliche Revolution 1989 und die Vereinigung der Deutschen 1990 zulaufe, lediglich um. Affirmativ besetzt bleibt 1989. Und so ist der Besucher gleich zu Beginn des Eintritts in die Ausstellung mit einem Zitat von Erich Mielke konfrontiert: »Konsequenz und Härte, nur damit können wir den Sozialismus in der DDR sichern.« Dies führt zu der kontrafaktischen Erzählung, dass Geheimdienst, Armee und Betriebsgruppen der DDR einen »chinesischen Weg« eingeschlagen hätten. In Plauen, Rostock, Eisenach, Dresden, Berlin und Leipzig würden sich Massaker wie seinerzeit in China auf dem Platz des Himmlischen Friedens ereignen. Die DDR hätte sich autoritär und diktatorisch stabilisiert. Welche Brüstung und Leitplanke dieses Szenario abstützt? Vielleicht jene des Antikommunismus? Schließlich war für den damaligen Generalsekretär des ZK der SED, Egon Krenz, dies eben keine Option – und auch die Betriebskampfgruppen wie die NVA waren nicht geneigt, das Gewehr gegen das eigene Volk zu richten. Quellen dazu gibt es genug, es ist also die Gedankenkonstruktion eines BRD-Historikers, der den damaligen DDR-Offiziellen alles Schlechte zutraut.

Haltstiftende Monarchie 1918?

Alternativen, die eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse bedeuteten, tauchen nirgends auf. Die internationale Sozialdemokratie hätte 1914 den Krieg nicht verhindern können, wird weiter hinten in der Ausstellung konstatiert. Stimmt, aber Burgfrieden, Nationalismus und Reformismus der Arbeiterbewegung darf bei Diner kein Thema sein. Dann 1918: Von Novemberrevolution keine Spur. Arbeiterräte? Oder zumindest eine weitgehende Vergesellschaftung? Eine Enteignung der ostelbischen Junker? Das ist alles jenseits von Diners Brüstung, denn hier tut sich der Strudel der Revolution oder von radikalen Reformen auf. In dieser Unterschlagung des wirklich radikalen Möglichkeitsraums am Ende des Ersten Weltkriegs zeigt sich das im Kern reaktionäre Weltbild Diners. Eine kontrafaktische Tafel erklärt: »Oder: Die Monarchie gibt der demokratischen Verfassung Halt. Hätte die Bewahrung der Monarchie – bei Inthronisierung eines neuen Monarchen – dem neuen konstitutionellen parlamentarischen Gemeinwesen der Deutschen mehr Stabilität geben können? Hätte eine monarchistische Staatsform die traditionellen Eliten stärker an die neue parlamentarische Ordnung gebunden und zu einer tieferen Loyalität verpflichtet?« Diner gibt an, er habe diese Option einem kurzen Schreiben Friedrich Eberts entnommen, Quellen seien verpflichtend, denn er wolle ja keiner ins Beliebige ausschweifenden Kontingenz das Wort reden.

Fakt ist jedoch, dass die Monarchie nicht zuletzt aufgrund des antimilitaristischen Auftretens der Arbeiter und Matrosen hinweggefegt worden ist. Wenn Diner also eine konservative Aussage von Ebert zur realistischen Möglichkeit erhebt, ignoriert er den letztlich durchgesetzten Willen des durchaus auf Bruch mit der bisherigen Ordnung setzenden Volks, besser gesagt: jener Bevölkerungsteile, die Sozialdemokratie, USPD und Spartakusbund zuneigten. Dass schließlich nur eine Minderheit der Arbeiterbewegung für eine weitergehende Räterepublik votierte und sich dafür auch militant einsetzte, ist bekannt. Aber eine Monarchie, noch dazu als wünschenswerte Alternative, ins Spiel zu bringen ist ein bösartiger Seitentritt gegen linke oder fortschrittliche Historiker wie Arthur Rosenberg oder Sebastian Haffner. Diners Referenz – Ebert, der bekanntlich bestens mit den monarchistischen Eliten zusammenarbeitete, statt, sagen wir, Rosa Luxemburg – stellt eine selektive Auswahl, einen willkürlichen Akt hochherrlicher Konstruktion dar. Dass eine Monarchie der Republik »Halt« oder – wie er in der besagten Podiumsdiskussion ergänzte – die Möglichkeit einer Absetzung Hitlers ermöglicht hätte wie in Italien im Sommer 1943, als der Große Faschistische Rat Mussolini zum Rückzug zwang und dem König Vittorio Emanuele III. die Macht übertrug, ist kontrafaktische, spekulative Narration, die eben mehr über den konservativ gestimmten Historiker verrät als über die deutsche Geschichte.

Freiheit und Notwendigkeit, Strukturen und Ereignisse, Personen und Klassenkräfte – das sind die mal explizit, mal implizit vorherrschenden Begriffspaarungen einer kritischen Geschichtswissenschaft. Nach Marc Bloch und Lucien Febvre kann es innerhalb der Zunft kein Zurück mehr geben, wonach Männer und ihre Taten Geschichte machen. Struktur wird man auch in der bürgerlichen Geschichtsschreibung nicht mehr los. Im Marxismus sind es die Produktions- und Klassenverhältnisse, die Möglichkeitsräume öffnen oder schließen. Stand und Entwicklung der Produktivkräfte sowie Krisenprozesse definieren Möglichkeiten des ganz anderen. Von Klassen und deren Interessen ist in »Roads not Taken« indes keine Spur zu finden, vielleicht noch am ehesten dort, wo die Ausstellung an ihren Endpunkt gelangt, nämlich im Jahr 1848, als Preußens König Friedrich Wilhelm IV. die ihm unterwürfigst von der Frankfurter Nationalversammlung angebotenen Kaiserkrone ablehnte, weil er Herrscher von »Gottes Gnaden« sei und dieser Krone »der Ludergeruch der Revolution« anhänge. Laut Ausstellungstafel schien hier eine demokratisch-konstitutionelle Möglichkeit am politischen Horizont auf. »Hätte sich diese erfüllt, hätte die deutsche Geschichte eine andere Richtung nehmen können.«

Vergeblicher Widerstand nach 1933?

Diese konjunktivischen Sätze deuten eine leichte Referenz an die Sonderwegstheorie an. Später im Raum widmen sich vier Stationen dem deutschen Faschismus in seiner Durchsetzungs- und Herrschaftsphase. Richtig, 1933 war es aus liberal-bürgerlicher Sicht zu spät, das Ruder in Richtung Demokratie herumzureißen. Hätte Kurt von Schleicher zusammen mit dem deutschen Heeresoffizier Kurt von Hammerstein Potsdamer Garnisonen gegen die Machtübertragung an Hitler im Januar in Bewegung gesetzt, wäre nur eine andere Diktatur herausgekommen. Ob diese den Gesetzen des Imperialismus folgend auch den Griff nach Osten hätte wagen müssen, legen die Dokumente von Reinhard Opitz über die lange Tradition kolonialer und imperialer deutscher Begehrlichkeiten des Großkapitals nahe, sie finden sich in der Ausstellung logischerweise nicht.

John Heartfields bekannte Agitationsgrafik »Kanonen statt Butter«, die die Aufrüstung im »Dritten Reich« mit einer Anklage der Austeritätspolitik zu Lasten der arbeitenden Klassen verband, ist als Exponat zu sehen, Arbeiterbewegung und Arbeiterparteien sind jedoch genauso abwesend wie die Benennung von Kapitalstrategien. In der Linken gab es nach 1945 zwei Lehren aus dem Faschismus: Die Uneinigkeit der beiden großen Arbeiterparteien – SPD und KPD – ermöglichte den Durchmarsch der Nazis. Die Einheitsfront wäre gegen alle historische Erfahrung und kollektive Kränkung notwendig gewesen. Die Neue Linke um 1968 reflektierte den Legalismus in der Arbeiterbewegung. Dass es keine Bewaffnung der Arbeiter gab, dass sich Arbeiteraktivisten für das Verteilen von Flugblättern haben liquidieren und zu Tode schlagen lassen, empörte aktivistische Historiker des SDS wie Karl Heinz Roth. Auch Diner sind diese Debatten sicherlich noch vertraut. Die Arbeiterbewegung war so tief gespalten, vertraute entweder, bei aller Klarheit der Analyse, wonach Hitler Krieg bedeutet, zuweilen auf den Verlauf der Geschichte, wie die KPD-Parole »Nach Hitler kommen wir« verrät, oder war völlig geblendet vom Legalismus, den schließlich als Strategie auch die NSDAP bei ihrem Griff zur Macht wählte.

Der Blick auf eine voluntaristische Tat hingegen macht deutlich, dass eine Lähmung des deutschen Proletariats zu konstatieren war. Von dieser Lähmung ging ein Mann der Tat bei seinem Aktionismus aus: Georg Elser hatte in der Provinz die Anpassung und den Opportunismus vieler subalterner Deutscher genauso wie die Repression und den Terror der Nazis erlebt. Seine Tat zielte direkt auf den Kopf und die Spitze des Systems: Hitler musste liquidiert werden. Wenn er es nicht täte, täte es niemand. Am 8. November 1939 plazierte Elser eine Bombe im Hofbräukeller, die exakt zu der von dem Kunstschreiner vorgesehenen Zeit um 21.20 Uhr explodierte. Hitler war jedoch früher als erwartet aufgebrochen. 13 Minuten zu früh. Diese wenigen Minuten könnten tatsächlich als Inbegriff des Zufalls und der Kontingenz gewertet werden. Keine willkürliche Konstruktion im nachhinein, sondern schlicht und einfach: Pech.

In Diners Ausstellung findet dies keine Erwähnung, statt dessen wird in einer der insgesamt 14 Stationen das Attentat von Stauffenberg vom 20. Juli 1944 ausführlich behandelt (aber das Publikum trotzdem über die Nachkriegspläne des Kreises um Stauffenberg im dunkeln gelassen). Die Botschaft des Kuratorenteams unter Leitung von Fritz Backhaus ist hier überdeutlich – und sie wird auch in jeder Ausstellungsführung dem geneigten Publikum aufs Auge gedrückt: Es war zu spät, der Holocaust lief bereits, die Mehrzahl der europäischen Juden war vernichtet. Gerade weil dies richtig ist und weil der Militärkreis um Stauffenberg selbst tief antisemitisch und übrigens auch antikommunistisch empfand, ist es nicht nachvollziehbar, warum die Erwähnung des Arbeiteraktivisten Elser, von dem kein einziges rassistisches oder antisemitisches Wort überliefert ist, in dieser Ausstellung ausbleibt.

Beim Holocaust, so der britische Historiker Ian Kershew, arbeiteten die Deutschen »dem Führer entgegen«, ohne Führer und Führermythos, so eine nicht ganz abwegige Spekulation, wäre die Dynamik der Judenvernichtung vielleicht abgeschwächter verlaufen. Die Bedeutung Hitlers bei der Entscheidung zur Endlösung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, auch wenn es eine davon untangierte Bereitschaft der Deutschen zum »eliminatorischem Antisemitismus« gab und genügend bevölkerungsplanerische »Vordenker der Vernichtung« existierten. 1939 hatte die Wannseekonferenz jedoch noch nicht stattgefunden, Juden waren entrechtet, einige waren in Deutschland bereits ermordet und aus ihrer Heimat vertrieben worden, Einsatzkommandos mordeten bereits in Polen, aber der Holocaust sollte sich erst nach dem Überfall auf die Sowjetunion ereignen.

Atombombe auf Ludwigshafen 1945?

Wenn die Ausstellung schließlich das Ende des Zweiten Weltkriegs behandelt, bleiben wiederum historische »Lost causes« ausgeblendet. War 1918 das Jahr der verpassten Revolution im Westen, so war 1945 das Jahr der verpassten Weltreform. Diners Historikerkollege Bernd Greiner hatte in einer interessanten Monographie auf die Morgenthau-Legende verwiesen: Das bis heute zirkulierende ideologisierte Schreckensbild lautet, dass die westlichen Alliierten Deutschland nach 1945 in ein Ackerland hätten verwandeln wollen. Die vermeintlich frohe Botschaft lautet dann immer, dass sich der Marshallplan durchgesetzt habe. Tatsächlich hätte die Ausstellung im DHM doch den wirklichen Plänen des US-Finanzministers Henry Morgenthau nachgehen und diese präsentieren können: umfassende Entnazifizierung, Entmonopolisierung, industrieller Rückbau. Für viele marxistische Historiker waren die »Morgenthau-Boys« lediglich eine Fraktion des US-Kapitals, die Deutschland als weltpolitischen Konkurrenten nachhaltig außer Kurs setzen wollten. Das mag stimmen, ignoriert aber einen anderen Faktor, der mit dem Schrecken des Nazifaschismus zusammenhängt, der auch das liberale Bürgertum nachhaltig verstörte. In Teilen des liberalen US-Establishments um Morgenthau und Wallace, enge Berater von Präsident Roosevelt, hatte sich der Gedanke breitgemacht, dass Faschismus ein monopolkapitalistisches Unternehmen war und im Sinne des Romanautors Sinclair Lewis auch in den USA passieren könnte. So erwogen sie hintersinnig, mehrdeutig und dialektisch: »Germany is our problem.« Bei diesem Teil des liberalen Establishments war auch eine Kooperation mit der Sowjetunion kein Tabu, schließlich wollte er den Sicherheits- und Wiederaufbauinteressen der Sowjetunion entgegenkommen, eine Verlängerung der Antihitlerkoalition war angepeilt.

Vom Morgenthauplan erfährt der Museumsbesucher nichts, gruseln kann er sich über die Möglichkeit des Abwurfs einer Atombombe im Jahre 1945 über Deutschland. Die Ausstellung legt nahe, dass eine solche erfolgt wäre, wenn es zu der Sprengung der strategisch wichtigen Rheinbrücke bei Remagen durch die deutsche Heeresleitung gekommen wäre – und die US-Amerikaner dann hätten erwägen können, den Kriegsverlauf mit dem Abwurf entscheidend zu verkürzen. Denn die Bombe war im Juli 1945 fertig entwickelt. Bei einem längeren Kriegsverlauf wäre wegen der IG Farben und der Zulieferbetriebe für die Rüstung möglicherweise Ludwigshafen die Stadt gewesen, über die die erste Atombombe abgeworfen worden wäre. Dies mag eine tatsächlich plausible historische Spekulation sein, auch wenn sie außer acht lässt, dass es relevante Stimmen gibt, die den Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki mit dem sich anbahnenden Kalten Krieg in Verbindung bringen: als Machtdemonstration der USA gegenüber der Sowjetunion, womit wiederum ein weiterer Faktor für eine weltpolitische Entscheidung und nicht bloß eine nicht gesprengte Brücke ins historische Bewusstsein rücken müsste.

Vollends absurd und jenseits jeglicher historischen Balustrade sind dann die psychohistorischen Spekulationen, die Dan Diner in diesem Zusammenhang ausbreitet, so auch am 21. Januar auf der Podiumsdiskussion mit Jaeggi und Hölscher. Vor dem Hintergrund eines irgendwie geteilten oder gefühlten Wissens eines möglichen Atombombenabwurfes sei die berüchtigte »German Angst« vor einem Atomkrieg und vor der Atomkraft im allgemeinen besonders ausgeprägt. Diese spekulativen Behauptungen kennt man von Diner. Sollen sie die breite Antiatomkriegsbewegung der 50er Jahre, in der Sozialdemokraten und Kommunisten eine wichtige Rolle spielten, desavouieren? In ähnlicher psychologistischer Weise erschienen Diner ja bereits die Friedensbewegung ab den 1980er Jahren und die Bewegung gegen den Golfkrieg 1991 von einem ewigen deutschen Antiamerikanismus der besiegten Deutschen getrieben. Sollte Diner hier politisch auf einer Linie liegen mit Strack-Zimmermann, die in »Atom« auch bloß ein »Triggerwort« deutscher Politiker sieht, das deren Köpfe bei der flotten Belieferung der Ukraine mit Panzern lähme?

Revolution 1968?

Von einiger Brisanz ist die Station, in der jener bis heute kontrovers gehandelten Stalin-Note von 1952 nachgegangen wird: Deutschland wiedervereinigt und neutral, so das Angebot des Kremlherrschers an die Deutschen. Hätte Deutschland also hier schon geeint werden, ein Mauerbau verhindert, eine deutsch-russische Annäherung funktionieren können? Da waren Adenauer und der westliche Antikommunismus vor, wie selten zu sehende und eindrucksvolle Plakate beispielsweise des »Befreiungskomitees für die Opfer totalitärer Willkür« unterstreichen. Hier wird auch deutlich, dass der europäische Einigungsprozess als eine Mauer gegen den kommunistischen Osten fungierte. Doch aus dieser Station wie aus anderen geht der unkritische Besucher höchstwahrscheinlich mit dem Gefühl hinaus: Gut, dass es nicht anders, sondern so kam, wie es tatsächlich verlief …

Irritierenderweise erscheint in dieser Station recht zentral ein Agitationsfilm Berliner Studenten von 1968, junge Männer und Frauen laufen mit roten Fahnen über Berliner Straßen, einem Staffellauf nachempfunden. Was hatte die Stalin-Note mit dem Auftakt zum »roten Jahrzehnt« der 70er Jahre zu tun? Herzlich wenig, das hätte der Historiker Diner, wenn er es denn als Zeitzeuge vergessen hat, bei den Historikern Norbert Frei oder Ingrid Gilcher-Holtey nachlesen können.

Ach ja: 1968. Gab es da eine Kontingenz? Die Möglichkeit eines Bruchs? Sicherlich lag bei vielen Aktivisten der Revolte eine Selbstübersteigerung ihrer sozialen Rolle vor, wenn sie sich als Revolutionäre imaginierten und einer Revolution nahe fühlten. Dennoch hilft es, auf das recht nüchterne Werk des Historikers Wilfried Loth zu Revolte und Generalstreik in Frankreich 1968 zu verweisen, das nicht umsonst den Titel »Fast eine Revolution: Der Mai 68 in Frankreich« trägt, als der amtierende Präsident Charles de Gaulle sogar das Land verließ und damit beinahe eine revolutionäre Situation entstand, die sich nach Lenin nämlich dann einstellt, wenn die Herrschenden nicht mehr können und die Beherrschten nicht mehr wollen. Und was wäre gewesen, wenn 1968 der Hahnenschrei abermals aus Frankreich nach Deutschland gedrungen wäre? Aber lassen wir das mit den Konjunktiven …